新光挺棒球！為Lamigo開球

為力挺台灣棒球運動，並致力推動新光金控品牌年輕化，新光人壽總經理蔡雄繼、新光銀行總經理謝長融與新光人壽副總經理吳欣盈應中華職棒Lamigo桃猿隊之邀，前（18）日桃猿主場賽事開球儀式。開球儀式中，蔡雄繼擔任打擊者，謝長融扮演主審，吳欣盈擔任投手，展現新光金控支持台灣棒球與積極翻轉品牌年輕化的決心。

就是愛棒球!新光金控繼2006年登高大賽邀請美國職棒大聯盟的台灣球星王建民代言、2014年招待偏鄉學童欣賞《KANO》棒球電影後，2017年旗下子公司新光人壽、新光銀行與中華職棒Lamigo桃猿隊展開跨界合作，推出限量Lamigo悠遊信用卡5,000張、開闢新光VIP專屬座位區，用行動力挺台灣棒球，為台灣棒球加油。

此外，隨著大數據時代的來臨，新光人壽在行銷策略也開始轉變，主打精準行銷，透過與Lamigo合作，扎根年輕族群，翻轉品牌，打造年輕品牌新印象，陸續推出「HER大女子保險計劃」、「展新人生保險計劃」與「大男子保險計劃」，受到市場熱烈歡迎。

在人才培育上，與新加坡國立大學合作進行人才培育計劃，培養國際化人才；在組織經營上，與知名顧問公司合作執行「Agent+業務轉型計劃」，透過數位化管理，提升業務員的質與量；在客戶服務上，推動「Inforce2.0」客群經營計劃，採用精準行銷，提升更優質客戶服務。2017年，行銷策略上，在戰略發展部的運籌帷幄下，展開新風格，與職棒Lamigo桃猿進行多角化的合作，除了進行廣告合作外，未來民眾在參與新光各項自辦活動時，也有機會近距離目睹Lamigo球員或是Lamigirls的風采。