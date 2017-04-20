夏天不用保濕？ 醫師：當心「類過敏」找上你

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）近來天氣悶熱潮濕，許多美眉們保養重點捨棄了較滋潤、黏膩的保濕程序，著重在美白，忽略了乾渴的肌膚正蠢蠢欲動伺機反撲。皮膚科醫師強調，夏季女性常見前胸、後背、手臂、臀部邊緣的紅色小丘疹和紅斑，正是皮脂膜被破壞後，進而產生的「類過敏」危機！

皮膚科莊詠婷醫師表示，4、5月份只要天氣開始回暖，皮膚科求診的人數就會增加，最近就明顯發現，加上這陣子天氣忽冷忽熱，引起四肢皮膚起紅疹、紅斑等過敏症狀病患人數比平時暴增1、2成之多。什麼是暖天「類過敏」呢？莊詠婷醫師表示，冬季肌膚表皮乾燥情況明顯，因此多會注重保濕。當天氣逐漸回暖時，氣候炎熱、潮濕、大量流汗和紫外線，容易刺激皮膚，加上錯誤的保養習慣，就會造成皮脂膜危機！

莊詠婷醫師指出，很多人以為氣溫高、潮濕，皮脂腺分泌功能旺盛，就放棄肌膚保溼。殊不知當肌膚缺少水份時，皮脂膜屏障功能受損，容易引發毛囊阻塞或發炎反應。尤其發癢後搔抓情形嚴重，若破皮後造成細菌入侵，受感染後更可能造成長期發炎或色素沉澱等肌膚問題。

【暖天3大錯誤身體保養】

1. 擦保濕產品太黏膩，不想保濕。

暖天大家嫌擦上保濕產品後，肌膚過於黏膩和負擔，保養紛紛以美白、防曬、鎮定機能為主，忽略保濕程序，造成肌膚保濕不足。

2. 待冷氣房最乾爽

「冷氣房」正是暖天肌膚保水度比冷天還低的元兇！尤其現代人普遍待在空調的時間近10-15個小時，長時間待在空調環境中，肌膚水份蒸散速度急增。

3. 徹底清潔才清爽。

當天氣潮溼、流汗量大時，多數人洗澡時會用強力去油的產品，或是結合去角質的清潔用品進行清潔；但過度的清潔，也會洗去保護肌膚的皮脂，造成保護能力喪失。

莊詠婷醫師提醒，不管季節冷熱，都需加強肌膚保濕，若還怕太滋潤或黏膩可以選擇質地輕透的水感乳液。若已有紅疹、搔癢的肌膚，要舒緩肌膚發炎狀態及減低癢感則需要更有效的方式。號稱超級食物的燕麥，含有燕麥醯胺(avenanthramides)，具抗氧化功能，對於人體皮膚發癢、刺激症狀可有效緩解，另外燕麥也富含維他命E、蛋白質、多醣和酵素，具備高效鎖水保濕能力，能幫助肌膚維持正常pH值、強化肌膚屏障、幫助抵禦外來刺激，有效舒緩肌膚發炎、乾癢問題。