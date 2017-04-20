〈時評〉金正恩對北京已讀不回

朝鮮半島情勢看似緊張，其實各方都透過婉轉的方式釋放出和談的意願，但目前的情況很奇怪，美國川普總統完全依賴中國的居間斡旋，但北韓金正恩看來討厭透了北京，對北京官員的求見要求已讀不回，知趣的北京因此只能放棄對「六方會談」（中、美、日、俄、韓國、北韓）的堅持，說二方、三方都可以，暗示如果北韓要直接和美國舉行雙邊談判，中國也不會反對，而美國、北韓直接會談的前景，目前仍不樂觀。

從美國方面來看，川普對四月間與中國國家主席習近平的會晤成果滿意極了，他用宣布中國不是匯率操縱國家的條件，換取中國同意加大對北韓的施壓，美方除了軍事準備和個別政治人物偶而說說狠話之外，把解決朝核問題的希望都放在中國一個籃子裡。為了協助中國說服北韓，川普政府甚至公開表示，美國無意推翻北韓金家政權，讓金正恩放心。

中國方面確實投桃報李，加大了對北韓的制裁，除了煤炭禁運，不排除祭出可能殃及整個北韓經濟的石油禁運手段，甚至美國一旦對北韓實施金融封鎖，中國也將全力配合。此外，可能更重要的，是派出特使到北韓溝通。

根據韓國媒體消息，中國與北韓的交涉，至少已經吃癟了三次，雖然中國官方都不承認。首先是中國希望派遣外交部長王毅、朝核問題特使武大偉，就朝鮮半島當前情勢問題訪問北韓，但北韓金正恩對中國相關要求已讀不回，讓中國尷尬不已。其次，傳說北韓已經召回駐北京大使。第三，北韓日前舉行的閱兵活動，沒有一名中國官員接獲觀禮邀請。

幾乎不曾對國外發言的北韓領導人金正恩，通常用核子試爆、導彈試射來表態，他選擇的時機點，經常不是針對美國、就是針對中國，金正恩從來不吝於表現出他對中國的不滿。讓中國、北韓之間因朝鮮戰爭帶來的「用鮮血凝結成的友誼」，中國領導人再也不敢誇口。

北韓金正恩的企圖，看來確是直接與美國談判，但他的前提，很可能是美國停止與韓國的軍事演習，甚至要求邊線美軍退卻，這是美國方面很難同意者。根據估計，川普現在只有三個選項：發動軍事攻擊，風險太高；要求中國繼續施壓，目前正在做；以較大讓步為前提，與北韓談判。目前看來，川普以二、三選項為重。另一方面，一些反常的動作，顯示金正恩正準備與美國談判，包含成立廢棄已久的外交委員會，其中成員多數擁有與美國交涉背景。

但朝核問題的解決仍困難重重，首先是北韓如何跳過中國、直接與美交涉，其次是北韓、美國未來可能達成如何的協議。美國不可能放棄在東亞的軍事存在，北韓不可能放棄核武，最後的結果，估計最多就是緩和、拖延了當前可能的立即危險。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）