全球最好用護照 中華民國排名31

（中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電）加拿大金融顧問公司Arton Capital於網站公佈2017年最新的「護照指數」，新加坡與德國並列冠軍，中華民國護照的「護照效力排名」為第31名。

Arton Capital原本在1月已公佈今年的「護照指數」，不過隨著烏克蘭修改簽證條例後，重新為各國護照排名。

網站以「世界『最具效力（most powerful）』護照排名」，引述「護照效力排名」（Passport Power Rank）報導各國護照免申請簽證概況，比一比哪一國護照最好用。

「護照效力排名」根據護照持有人不必事先申請簽證，或無須申請落地簽即可入境的國家數量，進行排名。

其中，新加坡與德國都同樣憑藉不必事先申請簽證就能前往159個國家並列第1。

中華民國護照免簽國家從之前的119個提升至120個，但由於許多國家免簽數量上升，排名從第28下滑至第31。不過，根據去年中華民國外交部統計，共有137個國家及地區給予中華民國護照免簽證或落地簽證待遇。

其他亞洲地區方面，香港第17、澳門第32、泰國第54、中國大陸第70。

最少免簽國護照則以戰爭紛亂地區為主，其中阿富汗以24個排名墊底，排在阿富汗之前的是27個免簽國的巴基斯坦、28個免簽國的伊拉克、以及31個免簽國的敘利亞。