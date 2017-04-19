台2030碳排量　料超出承諾值9700萬公噸

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立法院財政、經濟委員會今（19）日聯席審查經濟部決算報告，審計部提出報告指出，我國能源配比不利減碳目標，根據經濟部能源局委託工研院提出的報告，2025年碳排放將達3.05億公噸，2030年達3.11億公噸，後者低於我主動向國際社會承諾的2.14億公噸，超出承諾值9700萬公噸。

聯合報報導，審計部表示，我國已於2015年7月公布施行溫室氣體減量與管理法，明定溫室氣體減排目標，2050年二氧化碳須降為2005年2.45億公噸的50%；我國2015年9月也主動向國際社會承諾，2030年溫室氣體排放量減為2.14億公噸。

審計部指出，煤炭、油氣等化石能源占比居高不下，溫室氣體減量缺口日益擴張，無法履行自定承諾，也不利溫減法訂定的目標。審計部表示，國際能源總署去年統計報告，台灣2013年二氧化碳排放總量為2.487億公噸，占全球總排放0.77%，全球第22名；每人平均排放10.63公噸，全球第20名。

能源局長林全能表示，去年新政府重新規劃能源占比，燃煤30%、天然氣50%、再生能源20%，去年每度電二氧化碳排放量為0.528公斤，2025年將降為0.462公斤，用電排碳量將會下降。

因應核電廠陸續除役，今將台電新增五部火力發電機組，燃煤機組為林口2號機、大林1號機，總裝置容量160萬瓩；燃氣機組為通霄1號機、2部大潭緊急發電機組，總裝置容量150萬瓩。上述機組滿載發電一天，就會排放4566.24萬公斤二氧化碳。