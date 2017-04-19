清真昆明園 藏身台北巷弄老字號無國界料理

（台灣英文新聞/黃慧瑜 台北報導）因應新南向政策，交通部觀光局大力推廣友善穆斯林餐飲，穆斯林來台遊客更是逐年增加，全台灣擁逾100家獲得認證單位包含餐廳、旅館、休閒農場、民宿、主題樂園及中央廚房。

藏身台北巷弄的昆明園，就是具有清真哈拉認證的穆斯林餐廳，老闆是緬甸華僑，本身也是穆斯林，所以店裡賣的肉類皆經過清真儀式處理，料理融合了滇緬、雲南、中東、印度各地的菜系，讓身處異鄉的穆斯林遊子、上班族或是來台旅遊的遊客，能夠安心的大飽口福、一解鄉愁。

老闆與太太家族經營餐飲事業，兩人在二十四年前創辦了昆明園，賣起雲南料理和咖哩等料理，隨著客人口耳相傳，不少穆斯林客人紛紛前來，一些中東、印度客人也開始提議餐廳烹煮他們的家鄉菜，老闆與太太就開始跟客人學習這些異國料理，後來也就開始賣起來了，吃過的人皆稱讚口味道地。

要說是伊斯蘭料理，昆明園其實是將全球信奉伊斯蘭教各地區的特色料理進行研發、改良，並端上桌的哈拉認證無國界料理。不論是中東、印尼或是雲南料理，全在老闆的巧手之下，在台北城內的小店，豐富並和諧地上桌。

涼拌茶葉泥 (緬甸)



涼拌茶葉泥，蠶豆、番茄、高麗菜、香菜、白芝麻拌上酥脆的花生蠶豆，蔬菜醬汁微酸還帶點茶葉香，是非常開胃的一道前菜。

辣味雞肉

​紅通通的辣味雞肉醬汁以番茄、洋蔥為基底熬煮而成，再加上紅椒粉、蝦米提味，辣度柔和、鮮香開胃。​