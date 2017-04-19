反年改群眾失控　警政署：掌握滋事份子將嚴辦

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）立法院今（19）日審查年金改革修正草案，清晨開始，反年金改革團體激情民眾以非理性方式圍堵、推擠立法委員、官員、立院職員及媒體記者等，企圖阻撓議事進行。警政署傍晚緊急召開記者會說明，目前經過濾現場蒐證畫面已掌握15起違法／序案件及25名滋事份子，並聲明將持續依法追究嚴辦。

立法院司法委員會19日初審攸關年金改革的各版本公務人員退休撫卹法草案，監督年金改革行動聯盟等兵分多路，除了包圍立法院，也在周邊路口要求進立法院人員表明身分，否則阻擋進入，其中傳出有民進黨與時代力量立委遭民眾暴力對待。時代力量籍＼立法委員徐永明進入院區前，遭抗爭群眾拉扯、潑水。民進黨籍立委王定宇、林俊憲與蔡易餘也在立法院附近被抗議民眾追著叫罵、攻擊。

台北市長柯文哲今早參加其他立法院委員會會議，也被擋在外面，進來時被民眾趁機揍了幾拳。 總統蔡英文今午在總統府譴責暴力，表示絕對不能放任暴力來拖延改革的腳步，脫序行為警方一定會嚴辦。

經警方檢視相關新聞報導及蒐證影像，遭民眾推擠拉扯或施加暴力情事計有15件涉嫌違反刑法傷害罪、強制罪、妨害公務及社會秩序維護法案件，已報請檢察官指揮偵辦，目前已辨識出監督年金改革行動聯盟成員彭某、臺北捷運工會理事長王某、蔣某等3人涉有重嫌。

陳國恩署長表示，對於違法脫序行為，警方已即時制止防處，除當場逮捕現行犯之外，並報請檢察官指揮偵辦，絕不寬貸，且強調人民享有意見表達自由權利時，應顧及社會公益及他人權益，且立法院是我國最高民意及立法機關，不容遭受危害安全或發生違法脫序行為，呼籲對法案有不同意見的民眾，應遵守法律、保持理性，共同維護良好社會秩序。倘有暴力行為，警方將依蒐證畫面，查明涉案對象身分依法究辦，以貫徹公權力執行，確保立法院運作及兼顧社會安定與和諧。