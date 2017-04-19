防外國人搶飯碗 美緊縮H1B工作簽證

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國總統川普於週二（18）日簽署最新行政命令，為落實「買美國貨、僱用美國人」政策，要求各聯邦部門重新審視、修訂H-1B簽證規定，避免外國勞工以低薪搶走美國人工作機會。

《紐約時報》報導，此行政命令對目前已領有簽證、或申請中的簽證沒有立即影響，但美國勞工部、司法部及國土安全部已著手研議相關法令的修正。未來，將擬定更嚴格的審查機制，確保只有高薪、高技術人才能取得H-1B工作簽證。川普表示：「目前H-1B簽證的發放方法是用抽籤制，完全是個隨機大樂透，犯了很大的錯誤。」

H-1B簽證是什麼？

H-1B工作簽證是美國提供給在科學、工程、電腦程式相關領域具專業能力外籍人士的臨時簽證。移民局每年以抽籤方式，限額發放8萬5000張，其中有2萬張為美國本土碩士學位保留名額。這類簽證須由雇主出面代為申請，簽證有效期限為3年，到期後可再延長3年。

目前8萬5000張H-1B簽證的發放量，可說是僧多粥少。2015年H-1B申請數量有17 萬 2,500 張， 2016 年甚至高達 23 萬 3,000 張，中籤率僅有36%。過去要想在美國攻讀碩博士學位，順勢留下來工作，不只靠實力、還得憑一些運氣。

或許是因應川普「美國優先」政策，此次命令頒布前，美國移民局就率先公布了「防止欺騙和濫用」H-1B新規，提高企業透過H-1B簽證引入外籍勞工的難度，讓今年度申請人數下滑至19萬9000人。

H-1B簽證原先規劃是為補足美國高端技術人才的缺口，但那些實際中籤的人真是如此嗎？白宮17日發布的聲明指出，目前領有H-1B簽證的工作人口有80%的薪資低於所在產業薪資中位數，大約只有5~6%符合勞工部認定的「高薪」條件。本該給高薪、高技術人才的H-1B簽證，實際情況多是由科技公司外包商取得，聘用低階IT人才。川普政府認為，既然實際的技術含量不高，大部份循H-1B管道留在美國工作的人，他們所做的工作都應保留給美國人。

簽證緊縮，誰是最大苦主？

《紐約時報》報導，根據估計美國境內領有H-1B簽證的外籍人士大約有65萬至90萬人，其中近7成是印度裔。而代為申請H-1B簽證者主要是Wipro 、Tata等印度籍IT外包商。至於國人較為熟知的科技大廠如Google、Apple等也聘雇了上千名H-1B 工作人口，臉書的員工更有15%是持H-1B簽證。

面對川普的簽證緊縮政策，這些科技廠回應，在科技和程式編碼領域，美國本土的合格人才供給遠趕不上需求，只好轉往海外人才。衝擊最大的印度外包廠商則指出，外包商承接了美國金融業、健康照護業的基礎資訊服務，大大撙節美商支出，讓這些美國本土企業有更多預算可以聘用高薪人才。