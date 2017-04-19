富邦證券：投資人不得不知的舉債投資稅務問題

(台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導) 富邦證券今(19)日表示，目前因低利率當道，不少精打細算的投資人對借款的意願大增。有的是以房屋借款，想透過借款投資創造額外的收益；有的則是在年終獎金入袋後，猶豫該提早還款，還是將該款項轉進理財規劃。究竟，這些貸款操作是穩賺不賠的嗎？房貸利息在報稅上可以列舉嗎？又利息支出可以作為投資收益的減項嗎？

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭在稅務方面表示，房貸操作大致區分為購屋時就辦理的購屋借款以及之後才辦理的房屋抵押放款。以原始購屋借款的情況，房產若係供自用住宅使用，符合一定要件下的利息費用便可主張列舉扣除。因此，有些購屋人一來會想以此減輕所得稅負擔，二來也是避免購屋資金需求排擠了其他的投資機會。另一個常有的情況是，當日後手邊有閒置資金可供提前償還時，有些人也會找尋合適的投資商品，而暫緩提前清償，維持利息支出以利扣除。

富邦證券說，除了前述的狀況，凡償還後又於原授信額度內再申貸出來，或是房產買入數年後才去申辦的抵押擔保放款，這些貸款用途都不屬於購屋借款目的，利息支出在報稅時絕對無法列舉扣除。又個人將貸款資金用於申購理財商品，不論收益是屬於應稅或免稅、來源是國內或海外，利息支出也不能作為投資的費用，抵減課稅所得。

富邦證券進一步的說，貸款的稅務問題不只在所得稅扣除額上，也有遺產稅扣除額的討論。依遺產及贈與稅法第十七條第一項：「左列各款，應自遺產總額中扣除，免徵遺產稅︰第九款、被繼承人死亡前，未償債務，具有確實證明者。」陳秋蘭表示，此確實證明，不限於被繼承人本人名義之借款事證，對於借款之用途及後續資金流向，款項所轉換之資產是否已確實申報，申報時都要一併說明並提示。因此，若貸款去向係用於投資，已計入遺產申報，交待申報清楚就不會有問題。又依同條第二項規定，未償債務只限於中華民國境內發生的部分，海外的借款是不得主張扣除的，稅捐機關對於貸款的查核可說是相當縝密的。

在投資面上，陳秋蘭也提醒，某些商品可能設計為具有保本或保息的特性，但也可能只是預估非保證，又借款和投資間也可能存有匯率風險，貸款投資絕不能想成無風險的套利。投資前要設想到當投資收益不如預期，每個月是否還有能力負擔房貸應攤還的本息數，以及投資商品到期時，折算可供清償的數字。不論是投資或稅務，若因不當規劃達不到預期，還冤枉花了利息錢，那可就是誤會一場了。