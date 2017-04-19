期交所與美國標普500期貨等二項商品 5/15全新登場

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)訂於5月15日上市美國道瓊期貨(UDF)及美國標普500期貨(SPF)兩檔境外指數期貨新商品，增加境外指數類商品之商品線，可望為臺灣期貨市場注入新動能，並提升臺灣期貨市場國際競爭力。

證期局已核定期交所於5月15日上市前述二項新商品，期交所並自上市日起至6月底止，推出「美國道瓊期貨及美國標普500期貨交易獎勵活動」，獎勵對象包括一般交易人、法人機構、期貨自營商及期貨經紀商。

美國道瓊期貨及美國標普500期貨是期交所繼日本東證期貨及印度Nifty 50期貨之後，再次推出的境外指數期貨商品。期交所表示，鑑於美國為全球最大經濟體，且國人複委託買賣外國股票中，美國股票交易金額最大，顯見國內投資人對美國股市具有高度興趣，故與CME Group合作，取得指數授權在台掛牌美國道瓊期貨及美國標普500期貨，這兩檔美股期貨商品之標的-美國道瓊工業平均股價指數及標普 500股價指數，皆為國際間最知名且具代表性之美國指數，成分股包含蘋果、麥當勞、迪士尼、可口可樂等投資人熟知之標的。

美國道瓊期貨及美國標普500期貨均以新台幣計價，交易人無須承擔匯率風險，且透過國內期貨交易既有下單管道即可參與交易。此外，為利一般交易人交易，在商品設計上，美國道瓊期貨及美國標普500期貨之契約乘數分別為新臺幣20元及新臺幣200元，契約規模均與小型臺股期貨相當，交易門檻低；交易時間為臺灣時間上午8:45~下午1:45(一般交易時段)及下午3:00~次日上午5:00(盤後交易時段，完整涵蓋標的市場交易時段(美國現貨市場夏令交易時間為臺灣時間下午9時30分至次日上午4時，冬令為下午10時30分至次日上午5時)，便利交易人掌握避險及策略交易機會，及時進行風險控管與部位調整；另每日漲跌幅係採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制。

有關二項新商品的契約規格及交易獎勵活動，業公告於期交所網站(www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢，並請期貨商及從業人員積極推廣，協力推動臺灣期貨市場成長。