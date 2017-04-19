過11天仍在原地？ 美國防部：航母在北上途中

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）面對外界關於卡爾文森號航空母艦(USS Carl Vinson)動向的諸多揣測，美國海軍在今(19)日出面澄清，表示為了向北韓示威而派出的航空母艦打擊群，大概要在下週才會抵達日本海。

美國海軍在本(4)月8日的時候宣稱，本來要往南前往澳洲進行「睦鄰之旅」的卡爾文森航母戰鬥群，其路徑已被變更，將改道往北航行，途經新加坡前往北韓，以因應北韓頻繁試射飛彈，和違反聯合國決議進行核子試爆的挑釁行為，國防部長詹姆士·馬提斯(Jim Mattis)則在11日再次確認這一計畫，表示航母「已經在路上」。

不過由於當下卡爾文森號的戰鬥任務是要前往澳洲進行聯合軍演，與北韓的任務是完全不同的方向，外界其實一直很懷疑美軍是否真的會調動航母前往北韓，而最近美軍釋出一張在爪哇外海的照片後，這支「威嚇艦隊」的動向，才真正被攤在陽光底下。

一名五角大廈內部的官員指出，爪哇與澳洲相距不遠，美軍嚴格說起來，仍然是在南印度洋上，與原本進行軍演的位置差不了多遠，在還沒通過新加坡的情況下，美軍北上的進度，甚至沒有到達一半，另一名軍官則告訴《法新社》，艦隊還在澳洲西北角，根本就算不上是「啟航北行」。

從8日到今日已經過了一個多禮拜的時間，美國防部與總統川普的「在路上」似乎花了有點久的時間，對此，曾擔任國防部助理部長的前海軍艦長Lawrence Korb不以為然的說，內部資訊不同調而且發言人各說各話，正是現在政府的行事風格，有鑒於川普政府的過往紀錄，他一點都不意外。

他在接受《半島電視台》訪問時指出，川普政府的對外窗口常常口徑不一致，讓人不禁再聽到不同官方發言時懷疑，到底是才是負責人，而在國際情勢瞬息萬變的情況下，這並不是一件好事，因為沒有任何一個人可以負擔出錯時的責任。

事實上，關於卡爾文森航母北上的消息一出，朝鮮半島的緊張情勢就進一步升溫，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》(Korean Central News Agency)直言，美國這個決定除了造成地區對立外沒有其他功能。