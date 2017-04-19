心臟衰竭如皮球洩了氣 死亡率高於癌症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）您知道衰竭的心臟就像操練過度的皮球嗎？最終會缺乏彈性而疲軟無力，猶如「疲球心」。中華民國心臟基金會指出，心臟衰竭診斷年齡有呈現下降趨勢，不再是老年人的專利！心臟基金會今（19）日特地發表「疲球心」別名，希冀傳達衰竭的心臟如同疲乏的皮球、沒有彈性且疲軟無力，同時也提醒民眾，疲累的心臟需要關注。

根據WHO報告，心臟疾病是全球十大死因之首，其中心臟衰竭盛行率高，是心臟疾病中最重要也沉重的課題，單在亞洲就有900萬人罹患心臟衰竭，但國人普遍對心臟衰竭的認知度太低，超過5成患者直到初次急診送醫才知道罹患心臟衰竭。中華民國心臟基金會「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，心臟衰竭患者在確診1年內死亡率高達21.9%，死亡率高於國人常見癌症，5年內逼近50%，但由於心臟衰竭沒有特異性的早期症狀，導致國人不易發現，容易錯過黃金治療時間。

新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師洪惠風指出，心臟就像幫浦，推動血液到全身再流回心臟，當幫浦的馬力不夠，無法順利的推動血液時，就叫做心臟衰竭。心臟衰竭是個容易被忽略的疾病。常見症狀有呼吸困難、胸痛、咳嗽、疲累、喘、水腫等，許多患者會輕忽咳嗽症狀，因為還能正常活動而不以為意；當病情惡化時，甚至可能晚上躺下來就喘到無法呼吸，必須整晚坐著睡覺。

洪惠風醫師提醒，心肌梗塞、瓣膜性心臟病、擴張性心肌病變、高血壓性心臟病……等等疾病，都會引起心臟衰竭。臺北醫學大學附設醫院心臟內科專任主治醫師蕭成儀表示，心臟衰竭一旦錯過黃金治療時期，就如同骨牌崩塌般，可能導致生命隨時倒塌。所幸，目前心臟衰竭的治療藥物選擇完整，亦有多項藥物治療獲健保給付，患者只要積極配合接受治療，並依醫師指示正確照護，並輔以居家自我照護: 飲食與水分攝取控制以及定期測量體重、排尿量與血壓，以維持心臟的正常運作，可以有效控制病情、減緩惡化程度。