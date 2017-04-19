【維多麗亞酒店 粽香慶端午】

端午佳節將至，今年維多麗亞酒店回歸「食材天然原味」，主打「天然養身」，不僅抓緊現代人愛吃補重養身的飲食觀念，更以金雞年為端粽主軸，以雞腿入粽，搭配中餐行政總主廚何慶輝引以為傲的「干貝雞湯」，推出兩款專屬金雞年的端午粽香禮盒，讓消費者一次品嚐各具特色的風味好粽與滋補好湯！

兩款端節禮盒分別為「端午粽香禮盒」內含：「麻婆雞絲香菇粽」、「紅谷鮮人蔘雞粽」、「五穀芋香南瓜粽」、「阿薩姆地瓜栗子粽」共八入，每款各二顆。此外，特別針對上班族、單身族平時想吃粽又不想買太多而設計此款「粽香雞湯禮盒」內含：「麻婆雞絲香菇粽」、「紅谷鮮人蔘雞粽」、「五穀芋香南瓜粽」、「阿薩姆地瓜栗子粽」共四入，每款各一顆，附贈「干貝雞湯」二入 (250c.c一包)。即日起至5/10前預購可享95折優惠，大宗訂購另享88折至9折優惠，敬請三日前預訂。

麻婆雞絲香菇粽 – 香、麻、辣要你一口滿足

以深受台灣人喜愛的麻婆豆腐-「香、麻、辣」為靈感來源，主廚以四川花椒和數種香料拌炒而成的麻婆醬料，再以油雞腿、花菇、蝦米一同爆香，呈現出全新「色香味俱全」的端粽佳餚，趁熱吃滋味更佳，花椒香撲鼻而來，再加上竹葉的清香，讓粽子更添風味，口口都美味。

紅谷鮮人蔘雞粽 – 養身補氣 人蔘飄香

主廚嚴選滋補養身的新鮮人蔘搭配肉質細嫩的雞腿肉一同醃製一天一夜後，雞腿肉散發出淡淡人蔘清香，包入完美比例調和紅谷米、長糯米中，口感Q彈、料好實在，紅谷米除帶有美麗色澤外，也散發出淡雅紅麴香氣，是一款絕不能錯過的養身補氣粽。

五穀芋香南瓜粽 – 在地食材 健康飄香

香彈五穀米(紫米、燕麥、小米、糙米、麥片) ，內餡包藏台中大甲芋泥，將品質好、口感佳的大甲芋頭研磨成泥並加入椰奶增添風味，拌隨切塊的日本有機南瓜一同蒸煮，綿密鬆軟的芋泥與香氣十足的南瓜皆富含豐富膳食纖維，配上養生五穀米，低熱量的健康概念，讓消費者吃得健康又安心。

阿薩姆地瓜栗子粽 – 清新淡雅 健康誘人

強調健康天然取向的紫米粽，其膳食纖維更可促進腸胃蠕動，廣受消費者所喜愛，主廚特選阿薩姆紅茶將有機紫米與圓糯米浸泡一天一夜後，讓阿薩姆紅茶的特殊茶香能完全進入米粒之中，再將有機栗子與台灣本土地瓜拌入，可立即感受到淡淡的阿薩姆紅茶香氣在口中蔓延，清新淡雅的風味，絕對讓人愛不釋口。

干貝雞湯 – 韻味濃厚 營養滿分

選用頂級優質食材以大火熬煮五小時，完全不添加人工調味料，使雞汁熬出甘甜滋味及滿滿菁華，味道甘甜清香且豐富濃厚，只需簡單加熱就可飲用，無論是作為湯底料裡或是即飲，都非常方便，每一口都可品嚐到湯中極其精華豐富的營養價值。早鳥優惠：即日起至5/30開放預購，5/10前預購皆可享有95折優惠