宣揚世界地球日 台灣藝術家將廢棄物華麗變身

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）4月22日為世界地球日，為了喚醒各界對環境保護的重視，並彰顯臺灣藝術家關懷環境的社會實踐與創作能量，駐洛杉磯辦事處臺灣書院特別策劃「回春x再生：楊金池當代藝術展」，將展出旅美台灣藝術家楊金池巧妙使用各種廢棄物創作出來的裝置藝術作品，包括以回收鋁罐製成的大型編織及燈光雕塑等，營造出獨特的時尚感。本項展覽訂於4月21日開幕，展期至6月16日止。

環境保護一直是楊金池最關注的核心議題，他擅長運用各種藝術行動實踐其社會與環保理念，並因此受到國際藝壇相當的矚目與肯定。本次展覽將展現兩大主題：「回春時尚」是楊金池以回收鋁罐切割鋁條絲，細密織成的大型編織作品；而「生命之光」則是以鋁罐、電線、電子零件等回收物品創作出的燈光雕塑。展覽同時也將放映楊金池多項表演與展覽的紀錄片及影像紀實。

楊金池創作的靈感來源，是二十年前發現到物品回收再製的過程中仍存在著汙染問題，鋁罐的回收正是一例。因此楊金池在創作上特意選用大量的鋁罐，切割搭配LED燈投影，呈現出奇幻光影的視覺效果，刺激觀眾重新觀看、思考，並以美麗光影背後所隱含的環保問題，來反諷當代消費現象。紐約時報藝評人Holland Cotter以「神奇」一詞形容楊金池的創作。

同時，楊金池也持續創作能與大眾互動的藝術模式，如同這次表演的「垃圾人」，就是以具有挑釁意味又不失趣味的行為表演方式，闖入車水馬龍的都會空間中，以游擊式的行動來抗議消費主義及其造成的破壞，讓觀眾重新思考當代的消費文化，並提醒人們減少日常生活中的資源浪費。

楊金池出生於臺灣板橋，現定居美國紐約。1986年畢業於曼哈頓的帕森斯設計學院，並於1994年取得布魯克林的普拉特藝術學院碩士學位。他曾在美國、波蘭、維也納、芬蘭、香港、新加坡和台灣等地展出，作品呈現一種特殊的視覺效果，引人重新認知環境、社會、人類與文明之間的關係，進而反思日常消費行為對自然環境的破壞與威脅。

楊金池出生於臺灣板橋，現定居美國紐約。1986年畢業於曼哈頓的帕森斯設計學院，並於1994年取得布魯克林的普拉特藝術學院碩士學位。他曾在美國、波蘭、維也納、芬蘭、香港、新加坡和台灣等地展出，作品呈現一種特殊的視覺效果，引人重新認知環境、社會、人類與文明之間的關係，進而反思日常消費行為對自然環境的破壞與威脅。