藝術有什麼魔力？紀錄片《一個人的收藏》揭開藏家的綺麗幻境

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）「一直以來美術史是西方人在寫，可是現在終於輪到亞洲人。」紀錄片《一個人的收藏》由姚謙監製、徐浩軒執導，領觀眾勇闖當代藝術的綺麗幻境，細細推敲讓富人一擲千金，只求將珍品納為己有的「藝術」，究竟有何魔力？

每一個人不免都有收藏的習慣；收藏郵票、收藏旅途中的紀念品、收藏某些與自己經歷或想法對照過的物質。收藏這個動作，彷彿可以從某個角度對自己證實自己存在過的痕跡。收藏也是一種個人品味的呈現，私人的收藏往往反應出了一個人最深沉內在的思考，思考中包含了審美觀、存在感與價值觀等等。

本片由華人樂壇旗手及當代藝術收藏家姚謙監製，新生代紀錄片導演徐浩軒執導，在2015年秋天到2016年春天兩大拍賣季之間，7個月．10個城市．超過25位藝術家、收藏家、策展人現身說法，試圖從一個人的收藏，輻射出一座當代藝術的動態場域，並見證藝術市場與說故事的權力如何自西方轉向亞洲，帶觀眾一窺藝術市場。

片中集結了重量級藏家、擁有豐富收藏且極具慧眼的企業家，到分期付款買下價值一整年薪水畫作的上班族等等，透過鏡頭訴說他們如何踏上收藏之路，以及對藝術以及美的執著，並探討亞洲崛起的藝術收藏市場。

童話裡的愛麗絲隨手持懷錶的兔子躍入洞中，來到怪奇繽紛的異境夢遊，《一個人的收藏》正是那隻在前頭狂奔的白兔，領觀眾勇闖當代藝術的綺麗幻境。看過這些繁花盛景後，你願不願一起跳進當代藝術的兔子洞，在藝術中迷而忘返？