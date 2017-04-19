何謂嬰兒時期的自閉症特徵？ 讓專家告訴你

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據2016年衛生福利部的統計資料顯示，台灣自閉症（Autism spectrum disorders, ASD）患者的人口數約有1.3萬多人，人數在15年間成長5倍；美國的地區每68位兒童中就有1名為自閉症患者，比例極高。面對自閉症患者人數在全世界急速增加，專家們提出了幾點警訊，希望家長們能提高警覺，以檢視家中寶寶是否有自閉症早期症狀。

聯合國於2008年訂定4月2日為世界自閉症關懷日，理由是為了讓大家自閉症相關議題。同時，各國專家也不斷研究，希望能提升患者早期發現、早期診斷和治療率。專家表示，近年來自閉症患者人數攀升原因之一是因為早期發現和確診，在過往許多患者到了20多歲才確診，過了治療的黃金期，但近年來，在醫學界不斷努力下，大眾對自閉症了解較多，大部分的父母和師長警覺性相對提高，讓許多自閉症寶寶在3歲左右即診斷出，才不會擔誤到3歲到6歲的治療黃金期。

以下為自閉症患者的典型症狀：

6個月大後不會笑或露出興奮表情。

9個月大後不會用聲音、表情來回應照顧者的呼喚

12個月時很少哭鬧。

12個月時不會用手勢來表達和溝通。

16個月時不太會說話。

24個月時還不會說兩個字的單字或疊字。

不擅長與人溝通、說話和交流。

家長若發現家中寶寶有以上症狀，或者對於寶寶發長方面有任何疑問，應盡速讓專業的兒科醫師來評估，避免錯過了3歲到6歲的治療黃金期。