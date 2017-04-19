確定民意？英首相欲提早三年大選

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)在昨(18)日宣布，英國將在6月8日舉辦下一次大選，不過由於這個大選整整提早了三年，不禁讓外界覺得好奇，到底在急什麼？

事實上，在不久之前，英國首相的確有權可以決定何時舉辦大選，因此大選並沒有一個固定的時間，不過這樣的情形在梅伊的前一個首相，大衛·卡麥隆(David Cameron)執政期間出現改變。他在2011年主導通過了固定任期法案(Fixed Term Parliaments Act)，大選從只要首相覺得該選就可以選，變成五年一次，且日子訂在該年五月的第一個星期四。

法案上路後，英國依照該法案在2015年舉辦最近一次的大選，並在每五年舉辦一次的前提下，將下一次大選安排在2020年，然而，法案也規定，在兩種前提之下，大選可以提早。

其一是藉由不信任票使內閣倒台，另一個則是由國會議員投票，只要有三分之二以上議員同意，就可以提早選舉，而這也是梅伊所採取的方式，只要佔多數的保守黨議員與部分的反對黨議員同意，大選就可以提早到今年6月。

分析指出，梅伊之所以希望在六月前改選，跟英國脫歐的日程有極大的關聯。

英國目前計劃在2019年的3月29日正式脫離歐盟，而跟歐盟的初步談判最快將在今年6月開始，因此，如果能在談判開啟前大選，大選後政府就可以全心全意投入到跟歐盟的談判當中，除此之外，如果梅伊領導的保守黨在歷經各種脫歐的爭議後，仍能在今年大選中取得優勢，代表著有強大民意支持政府進行脫歐談判，梅伊在跟歐盟協商時，也能有比較多的籌碼。

但是相對的，如果大選的結果不利於保守黨，而讓反對脫歐的自由民主黨獲得更多的席次，這等於是人民對梅伊的脫歐政策投下了不信任票，可以說這是一場政治豪賭。

根據最新的民調，保守黨大約獲得43%的支持度，勝過第二大黨工黨的25%，依照這樣的狀況，如果舉行大選，梅伊仍然可以輕鬆獲勝，然而，在各界尚未完全解析出2015年脫歐公投時民調誤差的原因前，民調仍然只是個參考值，不應當全面採信。

儘管如此，2015年的大選保守黨仍然勝過第二大黨數千票，這代表著他們在今年的大選有可以輸票的空間，即使拿的票數變少，保守黨仍然可以保留在議會的優勢。

現階段，保守黨在國會擁有330席，工黨229席，蘇格蘭民族黨(SNP)54席，主張留歐的自由民主黨則有9席，而對脫歐公投產生重大影響的英國獨立黨(UKIP)，則因為公投大勝後黨魁奈傑·法拉吉(Nigel Farage)退黨，而面臨沒有席次的窘境。

對於大選，各黨的態度也十分謹慎，工黨黨魁傑瑞米·柯賓(Jeremy Corbyn)對梅伊的提議表示歡迎，認為這可以讓政府確定民意，因而能在多數的授權之下做出正確的決策，但是蘇格蘭民族黨就沒有這麼好說話了。

在脫歐公投後不斷重申將「退出英國、加入歐盟」的蘇格蘭民族黨指出，提早大選是「錯誤的政治算計」，蘇格蘭人民將會發聲，然後讓保守黨後悔這個決定。