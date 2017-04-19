粽藝大賞 凱撒美粽脫穎而出 飄香傳世

又到了艾草飄香、菖蒲揚枝的端午節，台北凱撒王朝餐廳為延續凱撒端午美粽口碑，內部進行了「粽藝大賞」的評比，多種口味經過一番激烈競爭後，三款脫穎而出的佼佼者，即成為今年台北凱撒精選的肉粽禮盒，好吃到讓人讚不絕口外，禮盒不使用華而不實的包裝，而是贈送限定「仲夏繽紛彩粽袋」，優雅的和風配色大走質感風，兼具保溫/冰的功能，平日上班當便當袋，假日出遊當野餐袋！

接著為大家介紹榮獲今年「粽藝大賞」評比的主角們，首先是獲得「最佳人氣獎」的「極品東坡肉粽」，因為有台北凱撒王朝餐廳主廚加入秘製梅干菜搭配香醇紹興酒煨煮的招牌東坡肉，肥而不膩、入口即化的肉質，佐以蛋黃、栗子、香菇、開陽與香氣逼人的紅蔥酥，經典口味讓老饕們讚不絕口，實至名歸的超人氣；緊接登場的是獲得「最瘦輕盈獎」的「活力養生素粽」，以長糯米、蕎麥、燕麥、小薏仁、蓮子、山藥、白果、香菇、栗子等八種精選的食材，包出清爽美味沒負擔的健康美粽；最後壓軸的是獲得「最潮甜心獎」的「紫金紅豆沙粽」，使用經典潮州粽的做法，粽葉香氣入粽，色澤飽滿的紫米軟Q，香甜紅豆沙綿密細緻，整體色香味俱全。

2017年台北凱撒大飯店王朝餐廳推出『凱撒端午粽禮盒』，內含極品東坡肉粽2入、活力養生肉粽2入與紫金紅豆沙粽2入，售價NT$799（6入/組）加送保溫保冷的「仲夏繽紛彩粽袋」乙只。5月15日前訂購不限組數均享9折早鳥預購優惠，另有大宗訂購優惠(20組 (含)以上，再享台灣本島單一地址免費配送服務)。