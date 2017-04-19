電玩出頭天？電競列入2022杭州亞運比賽項目

（台灣英文新聞／曾冠融 台北綜合報導）亞運理事會（Olympic Council of Asia，OCA）17日宣布，電子競技（e-sports）將在2022年的杭州亞運會列入正式比賽項目。

亞運理事會和阿里巴巴集團下屬的阿里體育達成戰略夥伴關係，將共同推動電競在傳統體育領域的發展。亞運會理事會主席沙巴（Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）表示，電競近年來在年輕族群大為盛行，亞運理事會將借重阿里體育在電競的豐富經驗，為年輕一代提供新的競技舞台

沙巴進一步透露具體的競賽時程，預計今年9月的亞洲室內武道運動會、2018年印尼雅加達亞運就會將電競列入示範項目。競賽的電玩種類包含FIFA 2017（足球類電子遊戲）、MOBA（多人聯機在線競技遊戲，例如台灣火紅的英雄聯盟）以及RTS （即時戰略遊戲）。

此次亞運理事會的重大聲明，無疑證明了電子競技的產值以及潛力。今年初，荷蘭的市場研究組織 Newzoo發布最新的研究報告，指出全球電競經濟產值將在 2017 年達到 6.96 億美元、2020年更預期成長至15億美元。

將「電子競技」納入正式的體育項目，是當前的國際趨勢。今年3月，總統蔡英文前往台中訪問世界電競冠軍「閃電狼」時，宣布「電競專長」將比照一般運動選手，成為替代役評選項目。另外，電競將適用「運動產業發展條例」，預期電競產業更能蓬勃發展。再加上亞運會首度將電競列入正式競賽項目，相信台灣將「電競」納為正式的運動項目指日可待。