期交所首辦銀行交易部門主管業務聯繫會議

臺灣期貨交易所於今(18)日邀請各家銀行交易部門主管召開業務聯繫會議，會中介紹期交所匯率期貨暨選擇權及即將於5月15日上線之盤後交易制度。銀行業者參加踴躍，共計有27家國內及外商銀行，近50位主管參加，席間銀行業者就國內衍生性商品市場交易現況與期交所進行交流。

期交所劉連煜董事長於致詞時表示，期交所因應國內企業對於匯率避險及交易之殷切需求，就匯率交易需求中外幣對外幣之標的中交易金額前3名，「美元對人民幣」、「歐元對美元」及「美元對日圓」等三項標的，分別於2015年及2016年陸續推出小型美元兌人民幣期貨暨選擇權、美元兌人民幣期貨暨選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨等6項匯率商品，提供市場多元化的策略及避險工具。匯率類商品推廣至今，在造市者及銀行的積極參與及運用下，商品的廣度及深度發展愈來愈好，並吸引外資參與。

此外，鑑於國際金融市場波動頻繁，為使市場能有幾近全天候交易環境，期交所將於今(2017)年5月15日推出「盤後交易平台」。未來，交易人可在幾近全天候交易環境進行避險與交易，以因應國內外市場最新資訊及狀況變化，於臺灣市場收盤後至隔天開盤前事先提早布局，此一重大新制度，將為臺灣期貨市場發展開啟重要的歷史新頁。期交所於規劃「盤後交易平台」時，也考量到國際外匯市場為全球24小時交易，盤後交易時段往往為國際外匯現貨市場主要價格波動時段，因此，為提供有避險及交易需求的企業及交易人更完善的服務，亦特別將這6項匯率類商品納入盤後交易掛牌商品，俾利期交所匯率類商品均能提供19小時交易時間（一盤交易時段8:45∼16:15；盤後交易時段17:25∼次日5:00），提高匯率類商品之國際競爭力。希望銀行持續注意期交所匯率商品，就銀行所需的避險及交易需求，積極運用期交所匯率商品，作為集中市場交易之先驅。

期交所近年來除國內股價指數之主力商品外，亦積極發展匯率類商品、國外指數期貨商品等其他兩類新商品，架構起「三足鼎立」的發展策略。期交所積極推動臺灣期貨市場新商品及新制度，希望提供企業更完善的投資及避險管道，以達「活絡期貨交易，服務實質經濟」的目的。