「This is for you!」 國立歷史博物館在2017臺灣文博會

(台灣英文新聞/藝文組 台北報導)又到了春暖花開的時刻,一年一度的臺灣文博會盛事也即將展開,國立歷史博物館(以下簡稱史博館)將帶著史博文創新品以「This is for you!」的面貌期待大家光臨,看設計、買東西、玩活動拿贈品。

今年史博館參與2017臺灣文博會位於松山文創園區以「設計x文具禮品」為主題之展區,並且配合展區特別規劃「This is for you!」主題,以史博館授權製作的文創新品、史博文創雜誌以及將經典文物以插畫風格呈現的主視覺設計,將經典歷史(This)重現。由館藏歷史文物加值應用所開發設計的各類文創商品,包括常玉文創新品、溥心畬及花鳥刺繡等經典熱銷商品;《歷史文栽(This)》雜誌是推動史博文創的行銷刊物,自2014年出刊至今廣受好評,透過這次展會活動讓喜愛的民眾有機會蒐藏;展區主視覺設計以清新、插畫風格呈現經典文物的不同面貌,透過不同形式讓藝術文化無限延伸,創造生活美好。

本屆臺灣文博會訂於4月19日至4月23日舉行,喜歡文創商品的民眾不容錯過在松山文創園區展出的「This is for you!」史博展區,除了可以立即購買博物館文創新品的樂趣之外,還有機會參加活動拿史博限定文博會好禮,史博館總是期望給你最好,經典盡在「This is for you!」。