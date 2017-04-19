「This is for you!」 國立歷史博物館在2017臺灣文博會

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）又到了春暖花開的時刻，一年一度的臺灣文博會盛事也即將展開，國立歷史博物館(以下簡稱史博館)將帶著史博文創新品以「This is for you!」的面貌期待大家光臨，看設計、買東西、玩活動拿贈品。

今年史博館參與2017臺灣文博會位於松山文創園區以「設計x文具禮品」為主題之展區，並且配合展區特別規劃「This is for you!」主題，以史博館授權製作的文創新品、史博文創雜誌以及將經典文物以插畫風格呈現的主視覺設計，將經典歷史(This)重現。由館藏歷史文物加值應用所開發設計的各類文創商品，包括常玉文創新品、溥心畬及花鳥刺繡等經典熱銷商品；《歷史文栽(This)》雜誌是推動史博文創的行銷刊物，自2014年出刊至今廣受好評，透過這次展會活動讓喜愛的民眾有機會蒐藏；展區主視覺設計以清新、插畫風格呈現經典文物的不同面貌，透過不同形式讓藝術文化無限延伸，創造生活美好。

本屆臺灣文博會訂於4月19日至4月23日舉行，喜歡文創商品的民眾不容錯過在松山文創園區展出的「This is for you!｣史博展區，除了可以立即購買博物館文創新品的樂趣之外，還有機會參加活動拿史博限定文博會好禮，史博館總是期望給你最好，經典盡在「This is for you!」。