反年改爆衝突 蔡總統：絕不放任暴力拖延改革

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）立法院司法及法制委員會今（19）日審查《公務人員退休撫卹法》草案，反對年金改革的民眾這2日包圍立法院，引發不少衝突。總統蔡英文今天親上火線在總統府對社會大眾喊話，表示絕對不能放任暴力來拖延改革的腳步，脫序行為警方一定會嚴辦。

反年改民眾聚集在立法院外抗議，高喊反年改等口號，週二夜宿立法院，揚言長期抗戰，中央社報導，今天上午立法委員等人陸續要進入立法院，遭抗議民眾阻擋。

蔡總統下午親自在總統府舉行記者會對社會大眾喊話。她說，年金改革的方案已經過社會的充分討論，現在就是改革的最後關頭；她要以總統的身份向軍公教同仁說一聲謝謝，各位的體諒，換取了年金改革的空間，也讓年輕的軍公教人員看到未來的希望，「我相信，在這個關鍵時刻，各位會再拉這個國家一把」。

她接著表示，要向受到交通管制影響的國人說聲抱歉，呼籲大家再忍耐一下，更表示絕對不能放任以暴力拖延改革的腳步。對於今天上午以暴力方式阻止立委、官員進入立法院開會的脫序行為，警方一定會嚴辦。

她說，政府尊重所有不同的意見，也透過各種討論，將許多修正的意見納入改革方案當中，但是，「非理性的行為，不會得到社會的認同；刻意製造衝突，更無法阻擋改革的決心。」

她請街頭上抗議的朋友保持理性、冷靜；給國家一個機會，給下一代子孫一個機會。

她說，這一條改革的路，台灣走了這麼久了，才終於走到這裡；她再次強調：「年金改革是我們這一代人的共同責任，我們絕對要堅持到底。」