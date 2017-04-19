溫馨五月母親節 蘭城晶英酒店沐蘭SPA《晶馨愛媽咪》療程享五折優惠

幸福五月天，感謝母親一年來的辛勞，蘭城晶英酒店沐蘭SPA推出《晶馨愛媽咪》活動，凡於5月1日至31日期間，房客選用療程每堂價值 4,200元以上，即可享優惠折價2,000元；療程每堂價值 3,000元以上，即可享優惠折價1,200元，貼心優惠媽咪享五折優惠，獻給母親最頂級的幸福禮遇。

沐蘭SPA座落於六樓戶外空中花園一角的舒活空間，獨棟綠色蛋形建築外觀，大面落地窗設計，士紳淑女可在此放鬆享受並同時遠眺蘭陽平原。步入沐蘭SPA，環境幽靜清新，一股淡雅清香撲鼻而來，立即喚醒五感。擁有15坪以上獨立專屬芳療室，窗外綠意景致，提供靜謐恬適環境，所有療程採用天然素材，透過芳療師指尖拂過，可感受身心全然舒放。各式身體與臉部療程，經由素養技法兼備之專業芳療師，透過指尖拂過精油芬芳，在一靜一動之間，體驗一場身心舒活療程，讓身體每一吋肌膚與神經活絡甦醒。

母親節大方送禮送進心坎裡，犒賞媽咪美體推薦，沐蘭SPA熱門精選-經典療程，有承襲印度尼西亞數百年相傳按摩法的 旅人最愛-紓解時差 ，讓全身筋骨活絡舒暢；還有融合夏威夷式按摩手法，力道沉穩而結實的 島國之風 ，瞬間釋放壓力；以及針對深層組織的按摩，舒筋活血、促進循環的 解放-深層按摩 。獻給媽咪、老婆、自己一個最幸福、寵愛貼近的母親節禮物，卸壓解勞一掃身心疲憊，亮麗舒心渡過溫馨母親節。

沐蘭SPA《晶馨愛媽咪》優惠活動讓媽咪享受宛如美麗綻放般的尊榮禮遇，優惠回饋僅此母親節檔期，敬請事先來電預約(03)936-0022。