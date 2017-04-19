高層、高級會員支持 聯合航空：沒有人會因此離職

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）聯合航空因為用暴力強制將乘客攆下飛機，加上執行長之後奧斯卡·穆尼奧斯(Oscar Munoz)之後毫無誠意的道歉，將批評推上最高峰，而面臨這樣的危機，公司今天卻發表聲明，表示將不會懲處任何員工，再度引發外界譁然。

穆尼奧斯在週二指出，為了好好處理整起事件，他願意擔負全責，不過因為聯合航空正在檢討他們超賣的問題所在，大概要等到本月稍晚才能獲取更多因應措施的細節，同時也拒絕回應外界關於賣出機票數量下降的問題。

在該名亞裔旅客遭到聯合航空打傷並強拖下機後，社群媒體上爆發反聯合航空的浪潮，推特上出現「杯葛聯合」(#BoycottUnited)的標注號，並因此成為許多深夜脫口秀與電視節目的嘲笑對象，除此之外，截至事件發生後至本周二，聯合航空母公司聯合大陸控股公司(United Continental Holdings Inc.)股價已下跌4.4%，公司價值蒸發了10億美元。

儘管如此，聯合航空董事長史考特·科比(Scott Kirby)認為，由於即將進入復活節前一週，依照過往經驗，這個時間點的機票販售狀況普遍低靡，現在說整起事件影響到聯合航空銷售量，尚且言之過早，因此公司對於2017年第二季的財報預測仍未改變。

然而，雖然穆尼奧斯承諾未來將會用「有尊嚴的方式」對待聯合的顧客，在被媒體問及是否將有人因此遭到開除時，他卻表示，儘管外界對他有諸多的批評，公司的董事會仍然支持他的處理方式，並將事件的發生原因歸於「系統問題」，因此「從沒考慮過開除任何一個人」，而所謂的「任何一個人」，當然也包括他自己。

整起事件之所以鬧大，其中一個原因就是這位執行長企圖將問題推給被打的亞裔醫生，除了一開始的道歉聲明毫無誠意，意圖一筆帶過毆打乘客的問題外，穆尼奧斯還在給公司員工的內部信中，表示該乘客「一點都不配合」、「破壞規矩」等，該內部信曝光後，使得不滿的情緒進一步延燒。

現階段，聯合航空已經意識到問題嚴重，宣佈了兩條新的規範，其中就包括未來不會請航警上飛機強行移走乘客，不過仍沒有發表任何關於「超賣」的聲明，除此之外，一些政治人物藉此機會，要求將「全面禁止超賣」納入法規當中，以杜絕未來事件再度重演。

穆尼奧斯說，除了董事會的支持外，聯合航空也收到來自「高級顧客」的鼓勵，只是不能否認的，聯合仍有許多進步的空間。