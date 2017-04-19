反年改手段激烈　抗議民眾阻立院人員入場

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）立法院司法委員會19日初審攸關年金改革的各版本公務人員退休撫卹法草案，監督年金改革行動聯盟等包圍立法院，清晨聚集青島東路，要求進立法院人員表明身分，否則阻擋進入。

立法院司法委員會今（19）日上午排定初審攸關年金改革的各版本公務人員退休撫卹法草案，反年改團體昨提前到立法院外陳情抗議，下午先到監察院遞交陳情書，再轉往包圍立法院。反年改民眾聚集在立法院外抗議，高喊反年改等口號，周二晚夜宿立法院外，揚言長期抗戰

中央社報導，今上午7時左右，立法委員等人員陸續從青島東路進入立法院，遭抗議民眾阻擋。抗議民眾不讓未表明身分或綠營人士進入，但遇到中國國民黨籍立委則拍手歡迎。

此外，時代力量籍立法委員徐永明進入院區前，遭抗爭群眾拉扯、潑水。徐永明表示，他原本要從監察院方向進立法院，經青島東路時被群眾認出，一哄而上，西裝被扯掉，扣子也掉了；可理解抗議群眾有情緒，但暴力行動，尤其是阻止立委開會，應適可而止。

民進黨籍立委王定宇、林俊憲與蔡易餘也在立法院附近被抗議民眾追著叫罵。

台北市長柯文哲今也表示，他也被擋在外面，進來時間很快，被人趁機揍了幾拳。

監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南周三表示，如果立法院司法委員會不逐條討論、包裹表決，會激起更大反彈，他們也會長期抗戰。



黃耀南表示，昨天由15名代表進入監察院陳情，提出監察院應提起彈劾、糾舉、釋憲作為。監察委員包宗和理解陳情，希望政府應多了解，且政府政策有延續性，應維持一貫性。