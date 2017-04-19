2017夏季最大旅遊盛事　大溪威斯汀超Fun限量優惠3折起

迎接夏季最大旅遊盛事-5月5日至8日台北國際觀光博覽會，全新大溪威斯汀(攤位編號E509) 推出「Hi Fun 一泊二食五享券」，雙人入住12坪豪華客房，體驗天夢之床的魅力，含豐盛自助早、晚餐、客房免費Mini Bar、高鐵桃園站免費接駁、週末假日池畔吧Happy Hour雙人免費暢飲等超值優惠，北台灣最值得探訪，充滿靜謐氛圍及異國風情的國際度假飯店，邀民眾前往體驗！此外，還有全台獨家與名廚江振誠合作限量推出的季節套餐，驚豔饕家味蕾！

此次旅展，館內亦同步推出英國皇室名人御用、風靡全球的知名SPA頂級品牌－Bamford SPA療程5.5折優惠，感受全然的恣意與放鬆。

凡於大溪威斯汀旅展現場購券達NT$34,000以上，及加贈豪華客房住宿券一張，歡迎前往台北世貿一館星級飯店區瞭解更多優惠。

2017 觀光博覽會-優惠商品內容

Hi Fun一泊二食五享券下殺3折 盡享萬元免費好康

Hi Fun一泊二食五享券，快把握與家人朋友歡聚的悠閒時光，盡享天夢之床的酣然好眠，大啖豐富自助百匯，品味舌尖上的絕妙滋味！

．一泊：豪華客房住宿一晚

．二食：知味西餐廳雙人自助早餐+自助晚餐

．五享：迎賓飲料、Kids Club精選課程或精美禮物一份、客房免費Mini Bar、

高鐵桃園站定點定食免費接駁、週末假日池畔吧Happy Hour雙人免費

暢飲。