雅加達選舉 鍾萬學阿尼斯拼掌印尼首都

（中央社記者周永捷雅加達19日專電）印尼首都雅加達今天舉行正副省長選舉第2輪投票。角逐連任的鍾萬學和前教育文化部長阿尼斯激爭激烈，投票結果將決定誰會入主未來5年雅加達省長寶座。

雅加達於2月15日舉行正副省長選舉投票，雅加達選舉委員會計票結果顯示，得票最高的兩組候選人分別是鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）得票率為42.99%、阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）得票率為39.95%。這兩組候選人進入第2輪投票決勝負。

​鍾萬學自上任雅加達省長以來，推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治河川抗洪防災、推動窮人看病免費的健保卡及助學扶貧的智慧卡、興建首都捷運、改革官僚體系、全力肅貪等，獲得民眾好評。

不過，他先前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干穆斯林團體認為此話「侮辱可蘭經」，大批穆斯林發動數波示威活動，他自己也因此陷入褻瀆宗教案官司。

另一方面， 阿尼斯曾任印尼總統佐科威在2014年總統大選時競選總部的發言人。今年47歲的他是政壇新秀，在38歲時被任命為帕拉馬迪那（Paramadina）大學校長，是印尼史上最年輕的大學校長。

阿尼斯競選主軸強調改革、創新、追求公平競爭及世代正義。隨著選情發展，大學校長出身的他，知識分子具國際觀的背景，加上開明派穆斯林的形象，讓他在雅加達穆斯林及年輕世代選民中獲得支持。

若開票過程中沒有出現異議，雅加達選舉委員會預計將於5月初公布選舉結果。