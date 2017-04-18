期交所盤後交易制度2017年5月15日上線 開啟我國期貨市場新紀元

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為提供交易人完善避險管道及更多交易機會，將於本(2017)年5月15日推出盤後交易制度。國內主要股價指數期貨暨選擇權交易時間由5小時延長至19小時、境外美國股價指數期貨5月15日上市就提供長達19小時交易時間，匯率類期貨及選擇權交易時間由原7.5小時延長至19小時。盤後交易制度將開啟我國期貨市場新紀元，有利交易人及時因應盤後國際政經事件進行避險與交易。

盤後交易時段掛牌商品主要是考量市場需求、商品重要性與流動性、國際競爭及策略性發展目標，以及商品特性等因素分階段逐步推動，5月15日掛牌商品包含三大類11項商品：(1)國內股價指數類商品：臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權；(2)境外股價指數類商品：美國道瓊期貨及美國標普500期貨；(3)匯率類商品：小型美元兌人民幣期貨、美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣選擇權、美元兌人民幣選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨。其中國內股價指數類商品及境外股價指數類商品盤後交易時段為下午3時至次日上午5時；匯率類商品盤後交易時段為下午5時25分至次日上午5時。

近年來亞洲交易所均已積極推動盤後交易平台，期交所推動盤後交易制度，有助於提昇我國期貨市場國際競爭力，且可依期交所商品推廣策略及市場需求，逐步掛牌擬交易商品，具完全自主性。交易人透過現有之國內期貨交易帳戶即可參與盤後交易，便利性高。另在即時行情資訊亦以現行模式傳送，交易人易於掌握交易資訊，具熟悉度，有助於盤後交易時段之交易及運用。

為使交易人可充分瞭解期交所盤後交易制度相關規定及配套措施，期交所業已於網站(www.taifex.com.tw<http://www.taifex.com.tw>)設置盤後交易制度宣導專區，歡迎交易人多加利用。