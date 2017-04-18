你已讀了嗎？ 2017「世界閱讀日」活動正式起跑！

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北報導）科技的進步，智慧型手機的普及，讓人們花在閱讀的時間愈來愈少，文化部為鼓勵閱讀，今年開始響應4月23日「世界閱讀日」，發起串聯活動，邀請多位不同領域代表擔任「閱讀大使」，更有各界人士參與閱讀串聯行動，期間並串聯100間獨立書店、3家連鎖書店、2家網路書店、3家數位出版平台以及台北溫羅汀及重慶南路書街一同響應，辦理各種閱讀推廣活動，而閱讀串聯行動自今(18)日起也邀請民眾一起Tag親友接力參與。

文化部鄭麗君部長表示，4月23日，是英國大文豪莎士比亞與西班牙著名文學大師塞凡提斯逝世的日子，1995年聯合國教科文組織（UNESCO）訂定每年4月23日為「世界閱讀日」，希望全世界藉由此節日強調對文學、出版發展的關注，也是一個象徵閱讀的日子。所以在世界閱讀日這天，有許多國家都會參與辦理各項閱讀活動。

鄭麗君指出，今年為文化部首次響應世界閱讀日，過去曾因電影政策，請教過侯孝賢導演，他鼓勵文化應該從閱讀開始，可以激發人的想像力，並刺激我們的創意。科技改變我們的閱讀習慣，也已經不是第一次，過去包含印刷術的發明，也都大大地改變我們對知識的傳播及發展，數位發展雖然對出版業產生衝擊，但也激發對閱讀及追求知識的渴望，開發多元閱讀的可能性，文化部鼓勵大家一同重拾書本的溫度。她更在記者會當場推薦吳明益先生的「單車失竊記」，這本書透過腳踏車的每個零件，描述了台灣歷史各個角落的記憶，值得與大家分享。

到場大使包括寶瓶文化社長朱亞君、知名作家李明璁、網路節目製作人囧星人等人推薦林立青的「做工的人」、何式凝的「抗命時代的日常」、「康乃爾最經典的思考邏輯課」等書。文化部同時邀請星座專家唐綺陽、宅女小紅、導演魏德聖、知名作家謝哲青、教授李家同、詩人路寒袖、知名主持人暨作家蔡詩萍等人，陸續透過分享閱讀經驗及推薦書單，帶領民眾能一同進入書本的世界。

記者會現場中首播「閱讀串聯行動」影片，邀請各界喜愛閱讀的代表人士，如郭采潔、修杰楷、林又立、劉軒、朱平、林書煒、各縣市首長以及多位業界編輯與雜誌發行人等一同響應，鼓勵大家挑選一本最愛的書分享給身邊的好友，並透過閱讀重新串聯起人與人之間的關係。

本次世界閱讀日活動同時串聯全臺100間獨立書店，辦理多元的閱讀活動，如台北的燦爛時光東南亞書店辦理「薑黃飯沙龍－閱讀野餐分享會」，透過文學讓民眾認識台灣的移民工議題；台中茉莉二手書店則舉行「雲豹的屋頂」繪本分享會，結合環保議題，關心臺灣的野生動物；高雄的小房子書鋪，邀請讀者到公園野餐，並將讀者帶來的好書與大家分享。

文化部指出，誠品、金石堂及何嘉仁等連鎖書店、讀冊生活、博客來網路書店、Readmoo電子書、Pubu電子書城、樂天kobo電子書，共同響應辦理策展；玉山銀行及各地商旅響應設置閱讀角，讓閱讀融入生活不同情境；文化部進一步邀請各縣市政府延伸閱讀能量，以圖書館為核心，串聯轄區內實體書店、藝文單位辦理整合性閱讀亮點計畫，共同提升國民閱讀力，活動預計延續至7月。