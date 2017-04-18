中市府鼓勵青年創業 臺灣企銀及其他銀行一起發布貸款成果

臺中市政府本(4)月18日於臺中市政府市政大樓舉辦「臺中市政府青年創業及中小企業貸款」聯合記者會，出席代表分別為臺中市市長林佳龍、臺灣企銀董事長朱潤逢、中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩、臺灣銀行董事長呂桔誠、台中商銀董事長李俊昇等，共同發布辦理貸款成果，會場熱鬧隆重。

「臺中市政府青年創業及中小企業貸款」係臺中市政府結合中小企業信用保證基金，由臺灣企銀、臺灣銀行、台中商銀等三家擔任承辦銀行，主要目的係提供貸款信用保證，讓銀行供給充足資金，協助青年創業及中小企業發展，並繁榮臺中市經濟。

該專案貸款可融資的總額度高達12.5億元，而承辦銀行之一的臺灣企銀表示，自開辦起截至上(3)月31日止，全數貸放案件均無逾期發生，貸款品質優，主因是該行與市政府就每一申請案均謹慎審理、詳細評估，透過審議會議共同把關所致。另據統計資料顯示，該行已與臺中市、臺南市、桃園市、新竹縣、新竹市、彰化縣、嘉義市及臺東縣等，共計8個地方政府專案融資合作，積極支援在地企業深根發展，力促地方經濟繁榮。

臺灣企銀表示該行現為全台唯一的中小企業專業銀行，除了融資與輔導並重深耕中小企業專業領域外，長期依循政府的各項經濟政策，提供資金專案融資，同時掌握產業變化趨勢，時時關懷在地企業，支援企業因應迅速變化的環境，例如：從今年2月17日起至4月21日期間，在全國舉辦15場【創新經濟五加二】巡迴講座，透過辦理說明會的活動型式，解說如何善用政府各類資源，健全企業經營管理、強化財務體質，並提供產業發展最新趨勢(包括5+2新創產業、新南向等重大財經政策)，以利企業掌握商機；另外，還安排成功企業主經驗分享，幫助創業青年縮短經營摸索期及有效解決營運所遭遇的難題。