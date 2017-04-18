國內首檔公司治理ETF 富邦投信4/21募集

為響應主管機關推動企業重視公司治理、呼應富邦金控長年致力於實踐公司治理，富邦投信將於4月21日起募集國內第一檔公司治理ETF—「富邦臺灣公司治理100 基金」，希望透過該ETF，提供投資人參與投資重視公司治理之台灣績優企業的管道。

富邦臺灣公司治理100 基金主要投資於「臺灣公司治理100指數」成分股，該基金經理人溫芳儀指出，2012年德意志銀行集團分析超過150個關於永續投資的學術研究與論文發現，89%具較高ESG評級的公司股價優於一般公司。由臺灣指數公司編製之臺灣公司治理100指數，考量企業的營收成長因子，該指數的稅後股東權益報酬率(ROE)表現優於臺灣加權指數。2014~2015年臺灣公司治理100指數平均稅後純益率為16.79%，且各年度表現均較臺灣加權指數佳，稅後純益率表現好，表示為股東賺取利潤的能力佳，同時說明相關企業提供的產品或服務更具備競爭力。

此外，統計2012~2016年期間，台股各指數年度總報酬率表現，臺灣公司治理100指數均名列前茅。觀察各指數殖利率表現，顯示臺灣公司治理100指數各年度殖利率雖低於臺灣高股息指數，但各年度總報酬率卻優於臺灣高股息指數。溫芳儀認為，這顯示投資人在選擇高股息投資工具的同時，總報酬表現依舊是相當重要的考量之一。

溫芳儀說，近年來永續投資可說是蔚為風潮，所謂「永續投資」，是指同時考量環境、社會與經濟等三大構面，既可滿足經濟發展，又不損害長遠環境生態的投資理念。根據亞洲永續投資協會(ASrIA)統計，2014年全球永續投資基金的規模高達22兆美元，其中亞洲區僅占0.2%，後續成長爆發力強。而亞洲區永續投資基金的總規模約為449億美元，其中以馬來西亞占比33%為最高，其次為南韓及香港的25%及19%，台灣僅占2%，成長空間相當大。

近期臺灣加權指數表現逼近萬點大關，溫芳儀認為，萬點只是一個心理關卡，而本次台股近萬點的行情，與前三次上萬點的情況也有所不同，目前國內企業盈餘成長恢復2位數成長、PE的評價落在5年的平均值上，且市場指標與籌碼面都未出現過熱現象，加上全球經濟好轉，或許短期指數會因為漲多在第二季出現回檔，但此將為下半年行情提供了最好的布局機會。