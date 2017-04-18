冒險生活更多人同享　硬漢皮卡Ford Ranger五人座上路

Ford Ranger剽悍的性格於其外觀設計上一覽無疑，包含運動化燻黑魚眼型頭燈、Wildtrak鎗色烤漆六角型水箱護罩、保桿、電動調整後視鏡、車門把手、金屬迎賓踏板、車側蜂巢飾板、開放式置物平臺飾桿及18吋鈦銀雙色鋁圈。

車室空間以寬闊大器的水平線條鋪陳，搭配Wildtrak座艙飾板及運動造型座椅，打造高級房車的質感。而支援Apple CarPlayTM的SYNC®3 娛樂通訊整合系統能更快速、更直覺地透過Siri聲控操作訊息、電話功能、Apple Maps、Apple Music以及部分由第三方所開發的音樂程式如KKBOX及Spotify。用車人可輕鬆選擇及播放個人蒐藏的音樂清單，恣意享受每一趟探險旅程。

在動力及操控性能方面，Ford Ranger以3.2升TDCi直列五缸渦輪增壓柴油引擎提供最大馬力200匹及47.9公斤米扭力峰值。而237mm的最低離地高度，更提供同級最佳800mm涉水深度、950公斤載重能力及3.5噸拖曳能力。標配的「電子式後軸差速器鎖定」功能可將動力平均輸出至後輪，強化越野脫困能力，搭配電子式旋鈕加力箱，可方便切換高速二驅 (2H)、高速四驅 (4H)及低速四驅 (4L)等三種傳動模式，無論是高速巡航或是路途中濕滑或是泥濘、沙地等各種險峻路況，皆能輕鬆征服。

在強悍性能之外，Ford Ranger同時提供優異的空間機能性，配備超過20處的車內儲物空間，以及長1,549mm、寬1,560mm、高511mm的開放式置物平台，無論是工作需求、露營用具、戶外極限運動裝備等各種生活需求皆能輕鬆因應。

因應台灣法規更新，Ford Ranger得以五人座規格合法上路，即日起，Ford QualityCare全國專業服務廠歡迎全台Ford Ranger車主預約回廠辦理原廠證明，詳情請洽Ford QualityCare全國專業服務廠或洽客服專線0800-032-100。