阿里山森林鐵路免費兌換姊妹鐵路車票

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 林務局今(18)日表示，阿里山森林鐵路自2014年起，與日本姊妹鐵路－黑部峽谷鐵道聯合辦理車票互惠措施，接續今(2017)年4月20日起至11月30日止，憑使用過的車票可以免費兌換日本姊妹鐵路黑部峽谷鐵路的車票，期待透過鐵路交流互惠，吸引更多的旅客使用登山鐵路。

林務局說，黑部峽谷鐵道位於日本富山縣，與阿里山森林鐵路同屬762mm軌距系統的登山鐵路，亦為早期開發產業資源所興建的專用鐵路，於2013年與阿里山森林鐵路締結為姊妹鐵路，兩姊妹鐵道為了將此一美好的友誼推廣至兩國的旅客，決定給予彼此姊妹鐵路的乘客，提供免費的乘車票，以鼓勵兩國旅客進行跨國的姊妹鐵道之旅。凡是台灣旅客於2017年4月20日至11月30日期間乘坐阿里山號「嘉義－奮起湖」去回區間，都可以在今年11月底前，憑該去回車票１張，至黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月－欅平」區間的去回車票１張。

林務局進一步說，目前阿里山森林鐵路本線營運範圍為「嘉義－奮起湖」，旅客可搭乘登山小火車，一路緩緩地由海拔30公尺的嘉義站，爬升至海拔1,403公尺的奮起湖站，體驗不同海拔之間的林相變化，而「嘉義－奮起湖」的去回車票，僅僅只需768元，乘車後的車票還可以享受日本姊妹鐵路的優惠，免費兌換最頂級的逍遙客車，去回票價4,480日圓，約新台幣1,200元。

林務局進一步說明，車票互惠措施，除了鼓勵更多的旅客選擇搭乘阿里山森林鐵路進行觀光旅遊之外，更冀望藉由本次活動延伸阿里山森林鐵路的價值感，增加國人對於此一登山鐵路的瞭解與認同，凝聚國人永續經營此一文化資產的共識。此外，藉由接軌他國的知名鐵路，提升阿里山森林鐵路的國際能見度，厚植後續申登世界文化遺產的潛實力。

相關車票兌換事宜，請詳洽阿里山森林鐵路北門車站，電話：(05)2768094；或洽林務局嘉義林管處官方網頁（網址： http://chiayi.forest.gov.tw/）首頁保育及生態旅遊－森林鐵路－優惠訊息。