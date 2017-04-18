純粹的愛 獻給最愛的母親 Häagen-Dazs早鳥優惠開跑

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台灣每年的蛋糕市場達百億元商機，重要節日前夕更是蛋糕銷售的高峰期，其中母親節檔期就高達全年銷售數量近7成，依台灣網路知名社群平台及各大口碑資料庫最新調查，一般消費者在選擇母親節禮物時，蛋糕仍位居前三名的考量之一，顯見蛋糕買氣的熱度不減，是大眾展現心意的必備禮物！

距離母親節倒數不到一個月，各家超商、網購業者等已蓄勢待發搶攻母親節市場商機，以消費者日漸重視的創新設計、口味及食材為特點，祭出優惠訊息提前開打早鳥預購戰！ 冰淇淋品牌Häagen-Dazs寵愛消費者味蕾，今年結合春季限定的花香人氣口味，推出5款冰淇淋蛋糕，以時尚、精緻的外觀設計，營造視覺與味覺的雙重饗宴！同時，早鳥優惠也將於3/27正式起跑。

今年Häagen-Dazs推出6款冰淇淋蛋糕，運用春夏色系融入花朵、水果等元素，在口味及口感上營造多層次的豐富饗宴，寵愛媽媽的味蕾！其中2款冰淇淋蛋糕「完美女人」、「香水密碼」是邀請法國M.O.F認證大師JFA所設計。主打的「完美女人」以媽媽為完美女人形象為靈感，並運用經典人氣的春季限定玫瑰荔枝覆盆子，搭配草莓冰淇淋，組合出浪漫而甜美的酸甜滋味。「香水密碼」以粉色巧克力及翻糖，手工打造精緻小巧的香水瓶，創造微酸香甜的幸福滋味。

另外，於13日起在網路上推出「母親節特別企劃─獻給媽媽的第一首歌」影片，透過聽損兒爸爸角度看到媽媽辛苦的付出，也讓聽損兒柏霖第一次開口唱歌，對媽媽唱出最純粹的愛與心意！