反年改「夜宿圍城」軍公教團體包圍立院 台聯指鬧劇

（台灣英文新聞／葉子綺 台北採訪報導）立法院排定19日審查年金改革草案，監督年金改革行動聯盟今(18)日號召軍公教團體，赴立法院進行「夜宿圍城」活動，表達對於年改相關法案的不滿。

來自全台各縣市的軍公教團體於18日動員抗爭，全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，台中以南及東部至少有20部遊覽車北上，保守估計將有逾千人到場抗議。而警方對於此次抗議行動也早已提前備戰，17日便開始於立法院、監察院、總統府等機關周圍架設拒馬與蛇籠，並進行車輛管制。

抗議民眾於下午2時陸續至監察院前集合，全國公務人員協會理事長李來希於宣傳車上，拿著麥克風對著抗議民眾與監察院喊話，他表示，今天主要表達三項訴求：「第一要求提糾正，第二要求提彈劾案，第三，立法院要通過他的法案，要強行表決，這樣違法違憲，我們的監察院要提起釋憲。」

自由時報報導，前台聯立委周倪安指出，此次在立院外搭棚抗議是一場鬧劇，年金草案不改革才是對全體納稅人違反「信賴保護原則」，違背轉型正義的承諾。立法院長蘇嘉全則於17日呼籲，希望大家都能理性溝通，和平表達訴求。

軍公教團體於監察院外喊完訴求之後，由李來希率15位代表，進入監察院遞交陳情書，再轉往立法院夜宿抗議。行動聯盟表示，今晚將在立法院周圍展開夜宿，直至立法院明天開議。