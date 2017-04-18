打造工作自由式，用藝術找到7種幸福的可能

(台灣英文新聞／​生活組綜合報導) 文化部藝術銀行以《上班自由式─找到幸福的7 種可能》為主題，參加2017臺灣國際文化創意博覽會，提出7種工作情境：「當工作是一種樂趣，…」、「靈感總在分心後？」、「愈亂愈有創造力？」、「大腦健康操」、「喝的不只是咖啡，更是人脈」、「靈光一閃造句牆」及「選我！選我！工作中的那些小事」投票區等，期待透過藝術的思維和展示，引發觀者的共鳴，也為在工作中努力實現夢想的你我，打造充滿趣味、獨特的情境空間，藉由藝術的狂想，激發無限的工作能量。

本次展出12位藝術家共17件各類媒材的作品。透過有趣的展覽策畫，提供大家思考「身在全球工時排行第5高的臺灣，打造幸福的工作環境、建立富有創意的生活風格，是否更成為一種工作必需？」藝術銀行本次也與集品文創(Design Butik)品牌合作，將臺灣藝術創作與設計家具相互融合，呈現各種內化的生活態度。

藝術銀行營運至今進入第4年，已收藏一千六百多件臺灣藝術家作品，透過租賃流通，展示於公共空間，鼓勵用藝術刻劃舒適有感的環境，為企業機構建立風格形象，與大眾產生更多聯結及溝通。希望作品展示於工作空間中，除了美化空間，更可藉由藝術的滲入、互動對許多企業員工、客戶及組織產生根本性的影響。當藝術的價值更直搗企業品牌、組織的營運範疇，它就不再只是可有可無的裝飾品，而是工作中強而有力的催化劑，更是生活中重要的關鍵角色。藝術銀行特別邀請主持人黃子佼於4月19日下午15時於展區進行現場藝術導覽活動，與大家分享當工作遇見藝術時的驚喜及非典型收藏家的藝術品味。