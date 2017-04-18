2017台北新藝術博覽會圓滿落幕 藝術家成交率91.66%

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）第七屆台北新藝術博覽會在17日晚間圓滿閉幕。共有330位藝術家成交，成交率達91.66%，作品成交數量更創歷屆新高，藝術總監李善單教授表示「今年是史上最成功一次！」顯示主辦單位經營精準藏家的策略成功，大會的堅持與努力，也獲得藏家的絕對信賴與肯定！

一路走來，主辦單位始終不忘初心，堅持包括：以藝術家為中心的策展理念、對作品的嚴格挑選、藝博會展位規劃的細膩，最重要的是『鐵血折扣』價格策略，不僅建立大會的權威與信用，也讓藏家放心、信賴並給予高度肯定。今年整場藝博會下來，雖然進場參觀的人次變少，但是卻有更多精準的藏家進場收藏，讓此次藝博會創下有史以來，作品成交數量最高的一屆。「少了擁擠的人潮，許多藏家更願意進場仔細欣賞作品，有了更多的時間與空間思考與欣賞，作品成交數量當然就多了。」這次參展共有來自63國、360位藝術家參展，其中330位藝術家成交，成交件數更達史上最高！

李善單表示，台北新藝術博覽會並不是以「學術性」的藝術展會為主辦目的，也不能僅侷限在商業利益上的考量，最終目的，是要將藝術推廣至一般民眾的家裡，將藝術與生活合而為一。因為如此，對展出作品均要求符合「光明」、「圓滿」、「善」的原則，讓作品與觀賞者產生正向共鳴；也要求工作人員嚴格執行「硬折扣」的價格策略，建立大會的品牌與信用，得到許多藏家的支持、信任及認同「我們要的不是買家，而是真正喜歡作品的『藏家』。」

台北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元說，台北新藝術博覽會的定位明顯：「以藝術家為核心的策略理念」、及以「親民」、「好入手」的價格，創造台灣新的藏家。因為以藝術家為核心，所以不僅藝術總監會適時的給予藝術家在創作上的建議，大會也不斷的與藝術家溝通作品的題材、定價甚至市場接受度的評估「這是全球唯一一個會如此做的藝博會！」今年參展的中國藝術家陳建新，很有感觸的表示「從參與這場藝博會開始，才真正感受到自己是藝術家」。

這樣的堅持與用心，不僅讓來自世界各地的參展藝術家感動，也受到藏家的肯定，一位中國大陸的藏家，去年特地搭飛機來台灣看展，也收藏了藝術家李善單的雕塑作品，今年因公務在美國出差，更透過視訊挑選作品；另外，法國大藏家E. Bidult 常飛至世界各城市看展，他參觀A.R.T.三年，今年第一次出手收藏畫作。

這場高水準藝博會，是許多愛好藝術名人每年必訪的展覽，展期最後2天，不少愛好藝術的名人，更現身展場，仔細欣賞畫作，包括：新北市副市長侯友宜、嘉義縣長張花冠、台積電董事長夫人張淑芬、聯電榮譽副董事長宣明智、半導體業界名人蔡力行、宏碁全球財務長胡競英、金寶山董事長曹光澯、立信基金會董事長張吉弘、滙宏顧問股份有限公司董事長楊子江、成億壁紙董事長丁三光及美國前駐緬甸大使Derek J. Mitchell等。

此外在展期間還包括監察院院長張博雅、臺北市無子西瓜社會福利基金會創辦人王建煊、彰化銀行常務董事陳淮舟、鈺德科技董事長張昭焚、再生緣生物科技董事長何美慶、駿瀚生化公司副董事長謝孟璋、財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會顧問林繁男、台灣知名拍賣官陸潔民、萬寶週刊發行人黃河、動腦雜誌發行人吳進生、普羅藝術家樂團指揮廖嘉弘、知名主持人及藝術家黃子佼、知名主持人周玉蔻、演藝人員夏于喬、孟耿如、李志希、李志奇、王靜瑩、張玉嬿、林辰唏、知名主持人楊月娥、廣播主持人齊軒、資深媒體人江中博、大千典精品質借機構執行長秦嗣林等多位名人，均現身會場享受這場藝術盛宴。

舉辦這幾屆以來，不斷有國內外藝術家、藏家及民眾對本場藝博會的迴響與反應，「台北新藝術博覽會」的豐富與多元，令人驚喜。不少藏家與國外藝術家，更因為台北新藝術博覽會，而建立深厚的情誼，幫台灣建立了成功的國民外交。「我們不只要成功頂尖，而是要超越頂尖！」如同法國大藏家E. Bidult說，他長期觀察與看展經驗，台北新藝術博覽會將有機會成為香港的Art Basel，讓台灣以藝術站上國際舞台！