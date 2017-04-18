土國公投爆抗議 千人上街反總統擴權



（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）從週日土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)宣佈贏得公投，修法擴大總統權力後開始，抗議已經進入了第二個晚上。

上千名反對者高聲喊著「肩並肩對抗法西斯」的口號，幾乎將伊斯坦堡(Istanbul)卡德柯伊區(Kadikoy)與貝西柯塔斯區(Besiktas)的大街小巷完全塞滿，警方隨後展開反擊，約有13名抗議者遭到逮捕，土國國家安全委員會(National Security Council)則在週一宣佈，因為政變實施的國家警急狀態，將延長三個月，以處理「失控」的抗議行為。

星期日公布的公投結果顯示，支持總統擴權的一派以51.2%對48.8%小勝反對派，英國脫歐與美國大選的情況再度重演，即使土耳其最大的三個城市伊斯坦堡、伊茲米爾(Izmir)與首都安卡拉(Istanbul)全部都對公投投下反對票，埃爾多安在鄉村和偏遠地區的宣傳卻相當成功，藉由「鄉村包圍都市」的戰略，拿下過半的選票。

雖然法案仍須經由國會投票才能正式上路，不過一旦通過，就代表著從今(2017)年11月開始，總統將不須與總理共享權力，除了埃爾多安的權力將進一步擴大外，總理一職將會名存實亡，將所有的職務內容轉移給總統行使，除此之外，新的法案還會允許安全部隊在逮捕、拘禁上擁有更大的權限。

事實上，從去年七月的政變後，警方執行相關職權的頻率已經大幅上升，許多政府的批評者和報導反政府新聞的記者，被警方以洩密、恐攻嫌疑人，甚至叛國為理由逮捕，強制噤聲反對勢力。

對此，歐洲安全與合作組織(OSCE)民主制度與人權辦公室認為，公投的民主性與合法性不足，正反雙方從一開始就不是站在相同的立足點對抗，反對派則進一步表示，選舉系統有重大紕漏，甚至發現接受沒有蓋上官方選舉印鑑的選票。

然而，不管怎麼說，公投勝利是不爭的事實，埃爾多安用「對西方各國的逆襲」形容大勝，並清楚表示將會「儘速」開始行使新的權利，分析指出，在埃爾多安的代辦事項清單上，前陣子為了加入歐盟而暫緩實施的死刑，可能會第一個「起死回生」。

面對可能死灰復燃的死刑政策，德國外交部長Sigmar Gabriel警告，如果土國重新開始持行死刑，將會是與歐盟關係的終止，不過埃爾多安隨後反擊，告訴德國小報圖片報(Bild)，「土耳其一點都不在乎」，隨著歐盟狀況惡化，土耳其對歐盟政策也開始發生轉變，由向西發展轉為向東與俄國靠攏。

值得一提的是，跟歐盟充滿擔憂的態度相反，美國對公投結果表達了肯定，總統川普甚至致電向埃爾多安道賀，希望持續深化與這一中東盟友之間的關係。