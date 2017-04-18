盜獵、盜伐、盜賣防不慎防 45%世界自然遺產淪陷



（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）致力於防止地球環境惡化的世界自然基金會(WWF)在18日發布的報告中警告，有接近一半由聯合國教科文組織(UNESCO)指定的世界自然遺產，現正因為非法貿易而受到威脅。

從坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園(Serengeti)，到厄瓜多的加拉巴哥群島(Galápagos)，包含盜獵、盜伐、盜漁，以及走私稀有、瀕臨絕種動物等的非法貿易，正肆虐著全球45%有著珍稀自然景觀的地區，並賺進大把大把的鈔票。

舉例來說，盜獵大象、犀牛和老虎等動物的行為，至少在全球43個自然遺產被發現、通報過；盜伐紅木、非洲黑檀木等高價值木材的非法行徑則在26個自然遺產指定地被發現；而在總數只有39個的海洋、沿岸自然遺產中，就有18個曾發現過盜獵份子的蹤跡。

除此之外，抓捕並販售雪豹、穿山甲等受到國際法保障瀕危動物的行為，也出現在超過一半的非洲、亞洲和拉丁美洲國家自然遺產區。

這些UNESCO指定的自然遺產區有超過三分之一，是老虎和超過40%非洲象的棲息地，更甚者，對於爪哇犀牛等快要因人類活動而滅絕的動物，這些自然遺產是他們最後的防線。

世界自然基金會英國分部的負責人Chris Gee也指出，除了棲地破壞、動植物消失外，許多住在自然遺產區內的居民本來一方面保護該地生態，一方面也藉由這些獨特的自然景觀賺取觀光收入，盜伐、盜獵等非法行為導致這些自然保護區的賣點消失，自然也影響到該地居民的生計。

Gee呼籲英國政府正視這個問題，藉由倫敦將在明(2018)年主辦第四屆非法貿易年會的契機宣示立場，誓言根絕這些具有強大破壞性的非法行徑。

全球最大的世界性保護聯盟，國際自然保護聯盟(IUCN)執行長Inger Andersen更進一步表示，這類非法貿易不只破壞環境、摧毀當地社群，更抹煞全球意圖根除貧窮的努力。

WWF公布的報告是一個警訊，它代表著，即使世界自然遺產應該是瀕危動植物的淨土，只要能賺錢的地方，非法貿易就會無孔不入、防不慎防，如果全球不團結起來正視這個問題，帶來的將會是無可挽回的生態浩劫。