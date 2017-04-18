度假酒店大溪笠復威斯汀迎新任總經理

（台灣英文新聞）國際萬豪集團（Marriott International）日前宣佈任命陳孝慈 (Keven Chen)為大溪笠復威斯汀度假酒店新任總經理。擁有豐富飯店實務經驗與傑出管理長才的陳總經理，將帶領大溪威斯汀團隊，為國內外賓客提供超優質服務，並為飯店開創嶄新風貌。

陳總經理過去曾任職於台北喜來登、台北君悅等國際五星級酒店，任職期間總是充分發揮其拓展業務與顧客服務的專業能力，無論在餐飲現場管理、會議宴會業務及客房營運等部門均累積相當優異的資歷。2017年3月，陳孝慈總經理以卓越的領導姿態，以及對於台灣與亞太地區消費型態的熟悉與市場行銷精準的決策力，出任桃園大溪笠復威斯汀酒店總經理。

在飯店業服務超過二十年，總是帶著溫暖笑容的陳總經理，是員工眼中親切又認真的老闆兼朋友。他時時傾聽員工的聲音，給予員工支持與肯定，亦精練了獨特的管理領導風格。他表示：「我對飯店業有著深厚且特殊的情感，因為一路走來，我總是能從這塊領域中學習和精進，而且飯店是以“人”為主角的產業，全新的大溪威斯汀團隊將致力創造並參與許多國內外旅客生命中重要時刻的美好回憶，並且持續地傳承讓人感動的服務體驗。

陳總經理更進一步表示：「接任大溪威斯汀總經理一職對我而言，是一項極富挑戰性的任務，由於是國際萬豪酒店集團首間在台灣直營的國際度假酒店，也是亞太地區相當具有指標性的飯店之一，無論是住宿、餐飲服務、會議宴會、休閒設施等，都必須在飯店市場上展現獨一無二的新風貌；而桃園是一個深具旅遊潛力的城市，儘管面對台灣低迷的經濟環境與市場的瞬息萬變，國際飯店卻積極布局競爭，著實讓飯店市場更具競爭力，飯店人也唯有求新求變，才能脫穎而出。我深信這也是飯店業的迷人之處。未來，我也將善用過去的管理經驗與資源，穩固開發國內既有的商務及親子度假客層，並全方位網羅如粉領閨蜜族群、熱衷運動人士，以及注重休閒品味的高端度假旅客，跳脫舊有的飯店經營思維，有效率帶領團隊前進，並提供超越國際級水準的優質服務。

大溪笠復威斯汀將於2017年6月1日盛大歡慶開幕一週年，結合食、宿、玩，推出一系列超優惠的住宿專案，搶攻國旅商機。放眼未來，飯店也將透過一連串密集創新的行銷策略活動，結合桃園當地的觀光資源，強化威斯汀品牌頂級專業的形象，提供消費者最優質的餐飲服務與住宿體驗。