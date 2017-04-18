台北松山意舍 Que原木燒烤餐廳晚餐型態全面翻新

台北松山意舍酒店17樓Que原木燒烤餐廳從4月14日開始全新型態晚餐上市！amba意舍廚藝總監江定遠以及松山意舍主廚陳逸翔共同打造研發出多道細膩單點菜色，融入更多的烹調手法，加上原木燒烤元素，保持原汁原味下更有多層次的口感，所有晚餐單點新菜全面升級，更推出單人及多人分享套餐，其中最具亮點的是獨家進口35oz的美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排，嚴選來自加州Brandt Beef頂級自然牛，強調原味享用，更能感受到自然帶骨肋眼牛排天然的肉香氣，軟嫩口感甘甜韻味，每吃一口都令人驚艷。

即日起至4月30日止，推出『Brandt自然牛超值分享專案』TWD3800+10%，只需點一份35oz美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排價錢，即贈送熱騰騰外酥內軟自製手工核桃麵包一個，超香濃松露薯條無限量供應，碳烤時蔬一份與每人一支迷你甜筒，以及繽紛泡泡樂飲一壺，如此豐富又超值的牛排組合，週一到週五午晚餐皆可適用，適合3-4位好友分享美食。

Que原木燒烤餐廳推出晚餐新菜單，可單點、亦提供單人套餐以及多人分享套餐優惠。單人套餐TWD1280元起，共有五項精緻主菜可供選擇，戰斧豬排、原木燒烤桂丁土雞、大西洋鮭魚、法式羊排，加價200元即可享用美國菲力牛排7oz。多人分享套餐共有兩款主菜可供選擇，原木燒烤四人分享套餐-獨家進口美國BRANDT自然帶骨肋眼牛排35oz TWD6200 ; 原木燒烤雙人分享套餐:- 美國頂級紐約客牛排 14oz TWD2780。多樣化的套餐主菜選擇，可讓您盡情品嚐。