4月18日台灣各報頭條速報

聯合報：買房？9.35年不吃不喝



聯合報18日報導，內政部營建署昨天公布2016年第三季「房價負擔能力」調查，儘管房市走緩，全國房價所得比仍續創新高，攀升至9.35倍，等於民眾要9.35年不吃不喝才買得起一間房子，民眾購屋負擔繼續上升到「史上最重」的局面。



中國時報：張花冠嘆嘉義像魯蛇 天龍地鼠爭前瞻預算



中國時報18日報導，藍綠地方政府皆抱怨「前瞻基礎建設計畫」預算分配不公平，昨日在立院舉行的公聽會，縣市首長踴躍出馬爭取預算。嘉義縣長張花冠則比喻，天龍國都已經娶了3個老婆，還在抱怨經費少，地鼠國連要娶個親的錢也不夠，嘉義縣就像是魯蛇（loser）、是地下的蚯蚓沒人注意，盼預算分配能夠公平正義，看一下嘉義縣。



蘋果日報：史上最難 買房耗9年所得



蘋果日報18日報導，房市不振房價跌，買房卻沒比較輕鬆，反而是史上最難。根據內政部營建署最新房價負擔能力報告，全台「房價所得比」首度突破9倍，達9.35史上最高，白話一點就是指民眾得不吃不喝9.35年才能在台買房；雙北市壓力更大，北市得花15.47年、新北12.7年。學者指房市雖自2014年底反轉向下，房價所得比卻節節攀升，是「房價跌不夠」加上「經濟零成長」所導致。



自由時報：黨產會調查 婦聯會收勞軍捐逾240億



自由時報18日報導，遭疑為國民黨附隨組織的婦聯會，早期因收取「勞軍捐」等龐大國家稅收，卻從不公布帳冊及經費流向，而備受批評。婦聯會到底收了多少勞軍捐？根據行政院黨產會初步調查報告推估，婦聯會在1955年至1989年間，共收取約240億3071萬元勞軍捐，若加計通貨膨脹及利息，估算現值金額高達3498億1400萬元。