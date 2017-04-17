軍公教反年改夜宿圍城 副總統喊話盼理性

（中央社記者葉素萍台北17日電）監督年金改革行動聯盟明(18)日將發起「夜宿圍城」行動，副總統陳建仁今(17)喊話希望他們理性和平表達訴求，提出充分數據與對案，爭取立委們納入討論協商，並尊重立法院最後審定方案。

年金改革法案19日將送立法院審查，監督年金改革行動聯盟發起「夜宿圍城」行動，明天下午2時將先到監察院遞交陳情書，再轉往立法院夜宿抗議。

陳副總統今天透過臉書指出，年金改革修法將在19日展開，立法院各黨團都提出年金改革的版本，顯見朝野一致認為年金改革是當前務必進行的政治工程，也充分反映7成以上民眾支持改革的民意。



他說，衷心感謝之餘，期盼在立法院充分溝通、理性協商之下，能夠審定兼具「仁愛」和「公義」的年改方案，向「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金永續目標邁進。確保國家有限的資源，能夠公平而永續照顧每一位國民，都能擁有安心而有品質退休生活，經濟安全無虞。



陳副總統指出，國人都高度期待年金改革成功，朝野各政黨也都有責任透過廣泛討論，讓年金制度革新更成功。「至盼公教人員都能共體時艱，一起避免年金餘額用罄破產的危機」、「作為公教人員的雇主，政府有責任保障公教年金的永續」。無論是舊制年資的退撫經費，或是新制提撥費率的65％經費，都必須由政府以稅收來支付。



他說，合適的改革方案，必須在「保障公教人員退休生活」與「撙節國家稅收支出」之間，取得政府財務稅的平衡及退撫基金的永續。



副總統說，行政院、考試院、朝野各黨團或立委個人所提出的年改方案，都有不同的考量和立論，必須透過精算數據來辨明比較。各版本明顯的差別，在於（1）優惠存款利息的調降幅度及年數、（2）平均投保薪資採計期間的長短、（3）所得替代率調降幅度及年數、以及（4）最低保障退休金額。



他說，這四個參數，都會影響退撫基金的永續，優存利息調降幅度越大、年數越短，則基金用罄年度越往後延；平均薪資採計期間越長，則基金用罄年度越往後延，而且高階與低階公教人員的所得差距越小；所得替代率調降幅度越大、年數越短，則基金用罄年度越往後延；最低保障退休金額越低，則基金用罄年度越往後延。



（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統指出，初步比較各黨團和委員所提的版本，「考試院版」最快達到基金用罄，其次是「民進黨版」、「段宜康委員版」以及「時代力量版」，這三個版本基金用罄的年度差距很小，必須透過精算才能確定。親民黨團要求考試院與行政院提出精算報告，是相當合宜而必要的。



他說，除了從不同版本的精算報告中，比較「基金用罄年度」之外，也應該比較，舊制年資退撫經費節省之額度；新制退撫基金提撥成本增加之額度；不攤提「未提存應計負債」之最適提撥率；以及攤提「未提存應計負債」之最適提撥率。



陳副總統說，根據上述這些精算的實證數據，立委們就可以很理性地作出現階段最適方案的選擇。「更企盼到立法院陳情請願的團體，能夠理性和平地表達自己的訴求，提出充分的數據與對案，爭取立委們納入討論協商，並尊重立法院最後審定的方案」。