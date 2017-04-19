〈時評〉民進黨勢必與柯P合作

民進黨到底是否和台北市長柯文哲再續前緣，外界等著看熱鬧，不過，從政治基本盤分析，民進黨沒有不與柯文哲合作的本錢，除非，民進黨政府要把首都拱手讓給國民黨。



民進黨上次在台北市執政是1994年，當時陳水扁的得票率為43.67%，四年後，陳水扁第二次爭取連任時，得票率小幅成長到45.91%，但仍然輸給馬英九的51.13%。後來，包括謝長廷、蘇貞昌和李應元參選台北市長時，得票率從未超越陳水扁。



簡單來說，民進黨在台北市的基本盤，最大就是四成五左右；反觀國民黨的基本盤，在馬英九連任台北市長時達到高峰，得票率為六成四。



因此，若不考慮候選人的個別因素，藍綠在台北市的選民結構，基本上有近兩成差距，這也是台北市為何長期由國民黨執政的原因。為打破藍綠傳統基本盤，民進黨才會選擇和無黨籍的柯文哲聯手，並且成功藉由他的白色力量，使得國民黨在北市淪為在野黨。



柯文哲在2014年的得票率為57.16%，縱使民調起起伏伏，但民進黨必須考慮的是，若硬要提名自己人參選，基本盤頂多就是四成五，而且，這是當年黨內最耀眼的政治明星陳水扁所寫下記錄，衡諸現在有意參選的民進黨人士，絕對沒有陳水扁強。



在這種態勢下，民進黨沒有道理來這麼一場豪賭，難道民進黨認為失去首都執政，能讓蔡英文總統更有機會連任？因此，答案絕對是否定的。



只是民進黨要與柯文哲合作，並非全然沒有顧忌，首先是要向黨內有意參選人士交待，其次，是柯文哲的言論，不一定符合民進黨的立場，例如，去蔣化、兩岸論述等議題，柯文哲的發言反而造成民進黨困擾。



但政治是現實的，與友軍是否合作，如同國際政治一樣，講求實力原則，柯文哲縱使民調下滑，基本盤至少是橫跨藍綠，機會永遠比民進黨大，而且，柯文哲的言論走向，也是要經營他個人的基本盤。



民進黨能不與柯文哲合作嗎？除非政治不正確。



（作者李平華，資深媒體人）