新住民母語教材曝光越南語課程試教正式啟動

新北市政府教育局受教育部委託編撰「十二年國民基本教育課程綱要」新住民語文學習教材，目前已完成越南語第1至6冊課本，於今（17）日在忠義國小舉辦教材試教活動，這也是2018課綱母語教材首次曝光，共有越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等七國語文。將陸續在新北市19所小學辦理試教課程，為課綱正式上路暖身，也期盼藉由試教，讓教材有機會進入課堂，由授課教師及學生實際體驗，回饋修正意見，讓教材更臻完備。

新北市教育局長林奕華今天特別入班觀課，實際瞭解學生學習越語的情形，並以越南語與學生打招呼，在阮紅女老師生動有趣的帶動下，感受到學生興趣盎然的學習精神。特別的是，班上的有對兄妹陳建愷、陳景綺，兄妹倆除了在課堂上認真學習外，回家還會跟媽媽一起練習，經過持續不斷地努力，在首屆的東南亞語文競賽中初試啼聲，就獲得越南語朗讀國小組優等及甲等的殊榮。越語教學經驗豐富的阮老師表示，以往都是使用自編教材上課，得知未來有部編教材可以選擇，覺得相當開心，更高興的是可以參加這次的試教，搶先體驗，為教材的修正盡一份心力。

林局長表示，本市新住民子女就讀國中小高達3萬餘人，自2008年首創新住民文教輔導科以來，彙編多元文化教材、東南亞語文競賽及新住民二代培力昂揚計畫等等，針對新住民教育的各項政策屢屢首創全國之先並倍受外界讚揚，此次接受教育部委託編撰新住民語文學習教材，為求嚴謹，辦理教材試教試用，積極推動新住民語文教學。

為符應課綱針對個別學習階段的需求，編輯團隊參考各國教材，經過與各國語文專業教師、新住民領域專家持續地研討，針對教材不斷地修正、改寫，有別於一般語文教材是由拼音開始教，這次的越南語教材則以生動活潑的方式，由生活招呼用語開始，學習情境為貼近學生生活經驗，從日常的問候到家人的稱呼，希望學生上課學習後，回家就可以馬上使用，甚至也能打電話給遠在越南的親人，用越南語交談，讓他們驚豔。

2016年起本局編輯團隊配合課綱編撰新住民語文學習教材，編輯過程中因越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等七國文化、文字、語法、風俗民情等差異，不斷地修正、改寫，藉由試教回饋教學人員的現場經驗及學生學習成效，期望在2018學年度課綱上路時，展現出豐碩的成果。