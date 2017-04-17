法國「亞洲書庫」出版 吳明益小說《天橋上的魔術師》、《臺北，街角的故事》選集

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）法國「亞洲書庫」(L’Asiathèque)出版社於2017年3月陸續出版臺灣著名小說家吳明益《天橋上的魔術師》(Le Magicien sur la passerelle)以及《臺北，街角的故事》選集(Taipei-histoires au coin de la rue)。

《天橋上的魔術師》是吳明益繼長篇小說《睡眠的航線》及《複眼人》在法國出版後，第三度獲得法國出版社青睞。《天橋上的魔術師》法文版由關首奇(Gwennaël Gaffric)翻譯，為一部短篇小說集，但各篇章之間巧妙地相關聯，它以六七0年代臺北西門町附近曾經繁榮一時，但在90年代初拆毀的中華商場做背景，靈活的敘事以一個魔術師做為發展主軸，透過一群小孩的眼光與記憶，回溯這個小商店羅列，人來人往的騎樓式商場裡的故事。法文版充滿質感的封面設計，以及封面封底內頁作者親繪的中華商場面貌均十分吸睛。本書出版以來，其細緻詩意的風格、奇想、夢幻的元素，以及流暢的譯筆，已獲得多篇文學部落格佳評，並被南特FNAC書店列為最鍾情選書之一。

吳明益是臺灣最受歡迎又具潛力的青壯輩作家之一，他的長篇小說《複眼人》曾開創臺灣小說榮膺國外主流文學出版社買下版權的首例，已經翻譯成多種外語版，並以此書摘下法國島嶼文學獎（Prix du livre insulaire）小說類大獎。除了小說創作，吳明益也是著名的環境保護運動人士，透過身歷其境的自然書寫積極投身臺灣自然生態的關懷。

《臺北，街角的故事》選集透過9位作家的視角觀看臺北，為法國讀者提供臺北都會一個深度、全新的體驗。本選集收錄的短篇小說及散文，包括簡媜〈臺北小臉盆〉、林燿德的〈龍泉街〉、駱以軍〈中正紀念堂〉、吳明益〈廁所的故事〉、瓦歷斯．諾幹〈這，悲涼的雨〉、張萬康的〈電動〉、周丹穎〈夜歸〉、紀大偉〈一個陌生人的身分證明〉。此外，各篇章間並穿插舒國治《臺北小吃》文學短篇節錄，介紹臺北美食餐廳及夜市。本選集提供多樣的方式認識臺北，藉由文學作品勾劃臺北的建築、臺北的色彩、臺北的味道、臺北的氣味。

「亞洲書庫」專門出版亞洲書籍，2015年設立「臺灣小說」(Taiwan fiction)文庫。「臺灣小說」文庫由目前任教於里昂第二大學、曾經留學臺灣，精熟臺灣文學的譯者關首奇擔任主編，為臺灣當代文學在法國重要推手。有異於一般的臺灣或華文文學概念，「臺灣小說」系列著重選譯探討環境問題、方言與文化認同、殖民主義對群體記憶的衝擊、全球化對傳統生活的影響、性別議題等創作，旨在呈現臺灣人對這些普世性議題的話語權和新思路。「臺灣小說」文庫於2015年先行推出朱天文及吳念真《悲情城市》劇本、紀大偉科幻小說《膜》，後者並於今年2月出版口袋本；《天橋上的魔術師》及《臺北，街角的故事》為此文庫第三、第四本書。

《天橋上的魔術師》及《臺北，街角的故事》選集獲文化部翻譯出版補助計畫與駐法國臺灣文化中心的贊助。駐法國臺灣文化中心並將於今年6月1日至6月6日與「亞洲書庫」規劃邀請作家吳明益、舒國治、以及旅法作家周丹穎進行新書推廣活動，預計在巴黎、里爾(Lille)、雷恩(Rennes)、聖馬羅(Saint-Malo)四個城市巡迴，進行講座及新書發表會。詳細活動訊息將於四月底於駐法國臺灣文化中心官網(http://www.ccacctp.org/)及臉書(https://www.facebook.com/page.cctp)公告。