「2017流行音樂節目製播國際工作坊」招生開跑

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）由文化部指導，臺北市政府文化局主辦的「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，特別邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來臺，依國內現況與需求，為流行音樂製播相關產業工作者，設計課程進行指導與交流。招生自即日起至5/22止，採線上報名（網址：http://www.accupass.com/go/popmusicworkshop），後由BAMM.tv團隊評選出30位國內具經驗之導播、後製、攝影、成音等影視音工作者為學員。上課期間為6/17～6/24，全程於公共電視台進行。

BAMM.tv為英國音樂新媒體國際視聽專業製作團隊，名列英國官方百大具高度國際商業價值的公司，其成員來自歐洲及北美，已製作逾275位藝人、3000首以上歌曲影音內容。該公司在國際間累積了豐富的影視音產業實務合作經驗，重點實績包括承接製作Google、Samsung、Playboy、Jawbone、Whole Foods等國際大型專案，2011年更開始與中華電信、凱擘大寬頻等臺灣企業合作。

「2017流行音樂節目製播國際工作坊」三階段課程涵蓋系統理論、專業分組與節目錄製實作。第一階段為「現場音樂節目製作理論」，內容包括「藝術和舞台導演」、「現場音樂節目成音工程」、「現場表演的攝影機操作」、「技術指導與現場導播」。第二階段為「攝影棚工作實作引導」，重點內容為延續第一階段理論與技術，於節目現場進行演練。第三階段「攝影棚現場表演節目錄製及後期製作實作」，學員將與國際講師共同討論、規劃，並實際操作、錄製、後製完成一集流行音樂節目。

「2017流行音樂節目製播國際工作坊」招生資訊：

招生對象：國內具中等程度之導播、後製、攝影、成音等影視音工作者

招生人數：擇優正取30名（免費培訓，惟正取學員需繳新臺幣1萬5千元的出席保證金，出席率達80%以上者可全額退費）

報名期間：2017/4/17～5/22（一律採線上報名）

報名網址：http://www.accupass.com/go/popmusicworkshop

上課時間：2017/6/17～6/24（8天共100小時，包括團體、分組及節目實作課）

上課地點：公共電視台（http://www.pts.org.tw/）

國際師資：BAMM.tv（英國新型態全球創意音樂視聽平台https://www.bamm.tv/）

臉書專頁：流行音樂節目製播國際工作坊https://www.facebook.com/taipeipopmusicworkshop/

洽詢資訊：承辦單位／派譜有限公司／郭淇瑋(02) 2367-5055

E-mail：allthevoice39@gmail.com