腸病毒恐爆發大流行 衛生局:勤洗手預防

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）每年4月到6月是腸病毒好發季節，且每3、4年會有一波大規模流行期，距離上次大流行期已滿4年，今年恐爆發；台北市衛生局今（17）日也指出，最好的預防方式就是勤洗手。

全國歷年腸病毒重症個案監測資料顯示，民國94年有142例、97年373例、101年153例，台北市衛生局長黃世傑表示，從101年大流行後已滿4年，台北市腸病毒門診急診就診上週有419人次，高於前4週平均的293人次，許多孩童沒有具備足夠抵抗力，今年恐釀腸病毒大流行。

黃世傑表示，腸病毒在每年4月時逐漸升溫，5、6月達高峰，好發於5歲以下幼兒，傳染性強，容易會有群聚感染，不二法門就是勤洗手，家長、各教托育機構應定期以500ppm漂白水進行環境消毒，預防勝於治療。

洗手最佳5時機為「看病後」、「吃東西前」、「擤鼻涕後」、「接觸幼兒前」及「如廁後」。

黃世傑也提醒，若幼童出現發燒、嘔吐、皰疹性咽峽炎或手、足、口等部位出現小紅疹或水泡等疑似腸病毒症狀時，應減少出入公共場所，並請假在家休息，避免傳播；若出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續性嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒併發重症前兆，務必盡快就醫。

衛生局疾病管制處長陳少卿說，若有學童感染腸病毒，教托育機構應在48小時內到「台北市學校傳染病通報系統」完成通報，否則將依違反傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。