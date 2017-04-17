稀客，東方白鸛再度蒞臨關渡自然公園

(台灣英文新聞 政治組綜合報導)關渡自然公園週二(4/11)開園，走進自然中心二樓望遠鏡區，遊客爭先恐後使用高倍數望遠鏡，一瞥嬌客優雅姿態。原來4月10日下午東方白鸛再度蒞臨關渡自然公園保育區，有別於以往單獨現身，這次五隻一起現蹤，破開園以來紀錄。

上週一（4/10）在進行環境維護工作時，環境保育部組長林章信意外在關渡自然公園三叉西池發現五隻稀有珍禽東方白鸛棲息覓食。碩大的白色身影，相當搶眼。東方白鸛上次出現在關渡自然公園是2015年的4、5至7月，記錄到一隻。睽違一年再現關渡，今年更一口氣飛來五隻，數量為至今以來最大量，讓賞鳥人士們相當驚喜。

俗稱「送子鳥」的東方白鸛為一級保育動物，全球現存數量不到兩千隻，名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危等級的野生鳥種。在台灣是稀有的過境及渡冬鳥，主要的遷徙路線並不包括台灣，但會因天候或其他因素偏離原本遷徙路線，而意外來到台灣。此種大型禽鳥分佈在西伯利亞東部、中國東北東部、北韓，冬季會南遷至中國南方度冬。由於全球環境變遷，加以人為開發和獵捕的不當干擾，使得生存本就不易的大型鳥類，更是面臨重重危機。在候鳥遷徙季節，關渡自然公園往往成為候鳥的中繼站，為候鳥們提供休憩覓食的場所。

除了東方白鸛外，最近還觀察到黑面琵鷺、田鷸和尖尾鷸等。隨著天候逐漸變暖，候鳥趁著好天氣加快速度北返，而留鳥及夏候鳥則準備開始育雛。歡迎民眾使用關渡自然公園自然中心二樓的高倍數望遠鏡賞鳥，或參加每週日下午兩點及三點半的「關渡賞鳥趣」活動。

為共同守護生態平衡，安心賞鳥，請民眾把握賞鳥三原則「不接觸、不餵食、勤洗手」，關渡自然公園的自然中心與各賞鳥小屋也備有抗菌乾洗手劑供民眾使用。進行鳥類攝影以不干擾鳥類棲息為原則，勿進入關渡自然公園核心保育區，若有此攝影需求，請先上關渡自然公園官網進行攝影申請http://gd-park.org.tw/apply/203。

「東方白鸛」小檔案 Oriental White Stork Ciconia Boyciana Swinhoe L: 120cm​

野外特徵：嘴黑色，粗厚，長而尖，腳紅色。眼睛周圍紅色。

成鳥形態：停棲時，身體前半部白色，後半部黑色，前頸下部有膨鬆飾羽。飛行時，頸、腳伸直，展翼寬長，飛羽黑色。

分佈習性：通常單獨出現於沼澤、河口、湖池及濕原地帶。以魚、兩棲類與甲殼類為主食。