晶華酒店推出「美哉校園」迎接畢業季

鳳凰花開、驪歌輕唱，畢業季節即將來臨，話別同窗的同時，也要誠摯感謝師長的諄諄教誨。台北晶華酒店整合館內外各餐廳及宴會廳的資源，即日起推出多款謝師優惠專案，從兩人到百人以上的宴席，都能為您貼心客製，豐富多元的菜色選項包括台式、西式、泰式、義式自助餐以及傳統的中式套餐，5月1日至6月30日推出「美哉校園」活動，持教職人員執照或學生證前往栢麗廳、泰市場、或義饗食堂享用平日午晚餐，不限人數一律89折優惠。除此之外，還推出了「謝師宴」雙重加碼活動，凡於活動期間、揪團20人以上、謝師宴餐費即享79折，再加碼臉書分享晶華酒店指定文章100次以上，即可以69折之謝師宴餐費入袋！同時間，分享力量大、二重禮、凡於7月及8月間至上述三間自助餐廳平日午晚餐期間用餐、再秀出此分享頁面亦可享79折餐費優惠折扣，且不限次數使用。
各廳餐飲專案細節如下：
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栢麗廳
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台北市最受歡迎的五星級自助式餐廳，怡人的庭園景致與舒適寬廣的場地，伴隨繽紛多元豐盛、高達百種以上的中西日式美食，款待師長同學，賓主盡歡！
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泰市場
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豐美海鮮滿佈餐檯，泰式辛香料理引人食指大動，搭配100%泰式Villa氛圍，讓香辣酸甜的佳餚，給您們一趟盡興暢意的美食畢業之旅！
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義饗食堂
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天花板懸掛著書本，營造出歡樂學院的輕鬆氛圍，義饗食堂提供了可口豐富的義式美饌，邀您在此挑高明亮、趣味繽紛的用餐環境中，體驗Pizza、Pasta、Fun！
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活動時間
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2017年5月1日至6月30日
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用餐價格
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栢麗廳
泰市場
義饗食堂
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專案備註
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特別活動
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地址電話
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栢麗廳：台北市中山北路二段39巷3號（晶華酒店一樓）
洽詢電話：（02）2521-5000 轉3870
泰市場：台北市松高路11號（誠品信義店6樓）
洽詢電話：（02）8786-0029
義饗食堂：台北市羅斯福路四段83號(捷絲旅臺大尊賢館2樓)
洽詢電話：（02）7735-5077
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晶華宴會廳
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宴會廳（3F）/貴賓廳（4F）/晶華會（1F）/晶英會（B3）
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活動時間
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2017年4月1日至8月31日
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用餐價格
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假日每位1,200元 (適用於週五至週日)
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用餐優惠
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場地佈置
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特別活動
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專案備註
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此專案優惠需保證人數達40位(含)以上。
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地址電話
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台北市中山北路二段39巷3號（晶華酒店）
洽詢電話：（02）2523-8000轉宴會事業部
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府城晶華
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在充滿文創藝術的餐廳空間裡，提供南台灣小吃料理精華的古早味桌菜，絕對是您款待恩師、話別同窗的古趣場所。
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活動時間
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2017年4月1日至8月31日
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用餐價格
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中式辦桌：每桌5,000元(每桌10席)
小吃自助餐：每位499元整(最低保證人數40位)
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用餐優惠
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特別活動
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寫下學校及科系謝師宴@故宮晶華，即贈送古早味粉圓豆花。
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地址電話
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台北市至善路2段221號（故宮博物院區內故宮晶華大樓）
洽詢電話：2882-9393轉分機605~609宴會業務部
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故宮晶華
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在充滿文化藝術及優雅時尚的宴會空間裡，提供擷取中華料理精華之處的酒席桌菜，絕對是您款待恩師、話別同窗的最佳場所。
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活動時間
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2017年4月1日至8月31日
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用餐價格
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鵬程萬里宴專案：每桌8,000元(每桌10席)
錦繡前程宴專案：每桌10,000元
中式自助餐：每位799元(最低保證人數40位)
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用餐優惠
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場地佈置
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專屬獨立宴會場地、每桌雅緻佈置、舞台、講台、背景音樂、燈光、麥克風及音響設備。
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特別活動
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寫下學校及科系謝師宴@故宮晶華，即贈送每位Haagen-Dazs冰淇淋
迷你杯1杯(不指定口味)。
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地址電話
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台北市至善路2段221號（故宮博物院區內故宮晶華大樓）
洽詢電話：2882-9393轉分機605~609宴會業務部