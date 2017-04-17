晶華酒店推出「美哉校園」迎接畢業季

鳳凰花開、驪歌輕唱，畢業季節即將來臨，話別同窗的同時，也要誠摯感謝師長的諄諄教誨。 台北晶華酒店整合館內外各餐廳及宴會廳的資源，即日起推出多款謝師優惠專案， 從兩人到百人以上的宴席，都能為您貼心客製，豐富多元的菜色選項包括台式、西式、泰式、義式自助餐以及傳統的中式套餐， 5 月 1 日至 6 月 30 日推出「美哉校園」活動，持教職人員執照或學生證前往栢麗廳、泰市場、或義饗食堂享用平日午晚餐，不限人數一律 89 折優惠 。除此之外，還推出了「謝師宴」雙重加碼活動，凡於活動期間、揪團20人以上、謝師宴餐費即享79折，再加碼臉書分享晶華酒店指定文章100次以上，即可以69折之謝師宴餐費入袋！同時間，分享力量大、二重禮、凡於7月及8月間至上述三間自助餐廳平日午晚餐期間用餐、再秀出此分享頁面亦可享79折餐費優惠折扣，且 不限次數使用 。

各廳餐飲專案細節如下：

栢麗廳 台北市最受歡迎的五星級自助式餐廳，怡人的庭園景致與舒適寬廣的場地，伴隨繽紛多元豐盛、高達百種以上的中西日式美食，款待師長同學，賓主盡歡！ 泰市場 豐美海鮮滿佈餐檯，泰式辛香料理引人食指大動，搭配100%泰式Villa氛圍，讓香辣酸甜的佳餚，給您們一趟盡興暢意的美食畢業之旅！ 義饗食堂 天花板懸掛著書本，營造出歡樂學院的輕鬆氛圍，義饗食堂提供了可口豐富的義式美饌，邀您在此挑高明亮、趣味繽紛的用餐環境中，體驗Pizza、Pasta、Fun！ 活動時間 2017年5月1日至6月30日 用餐價格 栢麗廳 餐期 原價 揪團20人(79折) 臉書分享(69折) 週一至週五自助式午餐 1,090+10% 947 827 週一至週四自助式晚餐 1,290+10% 1,121 979 泰市場 餐期 原價 揪團20人(79折) 臉書分享(69折) 週一至週五自助式午餐 790+10% 687 600 週一至週四自助式晚餐 890+10% 773 676 義饗食堂 餐期 原價 揪團20人(79折) 臉書分享(69折) 週一至週五自助式午餐 520+10% 452 395 週一至週四自助式晚餐 620+10% 539 471 專案備註 特殊節日恕不適用，以現場公告為主；且不得與其他優惠併行使用。

優惠人數均須以成人價計費方式，兒童半價及免費不予計入統計人數。

自備酒水皆免額外收取酒水服務費。 特別活動 凡於活動間，揪團20人以上、即享謝師宴餐費79折。

如再分享晶華酒店官方臉書所指定之文章至主辦人臉書，且被分享100次以上，謝師宴餐費即可以69折入袋。(需滿20人以上) 地址電話 栢麗廳：台北市中山北路二段39巷3號（晶華酒店一樓） 洽詢電話：（02）2521-5000 轉3870 泰市場：台北市松高路11號（誠品信義店6樓） 洽詢電話：（02）8786-0029 義饗食堂：台北市羅斯福路四段83號(捷絲旅臺大尊賢館2樓) 洽詢電話：（02）7735-5077

晶華宴會廳 宴會廳（3F）/貴賓廳（4F）/晶華會（1F）/晶英會（B3） 活動時間 2017年4月1日至8月31日 用餐價格 西式自助餐：平日每位990元 (適用於週一至週四) 假日每位1,200元 (適用於週五至週日) 中式桌菜：每桌12,000元 (每桌10位) 用餐優惠 西式自助餐最低訂席人數需達40人(含)以上，訂席每滿10位，即加贈一位免費用餐，以此類推。 西式自助餐專案內含席間3小時無限量暢飲咖啡、茶、盒裝柳橙汁、汽水；中式桌菜菜單內含席間3小時無限量暢飲盒裝柳橙汁。 台灣啤酒無限暢飲，每位優惠價只要100元。 加購晶華特選紅酒可享有買二送一優惠。 西式自助餐平日每位優惠價60元，即可享有哈根達斯冰淇淋無限量供應。(西式自助餐每位1,200以上菜單，可免費享有冰淇淋無限量供應)。 場地佈置 免費專屬獨立宴會場地及雅緻桌花佈置(宴會場地依人數多寡由酒店妥善安排)。 免費提供舞台及舞板 (視當日宴會預定狀況，提供之數量由酒店妥善安排)。 免費提供講台、背景音樂、會場基本燈光及音響設備。 免費提供每會場一張投影布幕，單槍投影機優惠價每台4,000元起。 卡拉OK每組優惠價10,000元(原價18,000元)。 快拍機每組優惠價9,000元(原價$10,500元)，需於活動7日前預約。 特別活動 謝師宴簽約好禮三選一 餐前無酒精雞尾酒會一缸 師長邀請卡 謝師花束2束。 FB & Instagram打卡標記「#2017晶華謝師宴」，即可加贈晶華特選紅酒一瓶 (每場限兌換一次) 。 專案備註 此專案優惠需保證人數達40位(含)以上。 地址電話 台北市中山北路二段39巷3號（晶華酒店） 洽詢電話：（02）2523-8000轉宴會事業部

府城晶華 在充滿文創藝術的餐廳空間裡，提供南台灣小吃料理精華的古早味桌菜，絕對是您款待恩師、話別同窗的古趣場所。 活動時間 2017年4月1日至8月31日 用餐價格 中式辦桌：每桌5,000元(每桌10席) 小吃自助餐：每位499元整(最低保證人數40位) 用餐優惠 中式自助餐每滿40人之消費，即贈送一位老師免費用餐。 席間3小時古早味紅茶、冬瓜茶。 每位僅需另加NT$100+10%，即可享席間暢飲金牌台灣啤酒。 免費提供無線麥克風2支及音響設備。 免費提供貴賓停車。 特別活動 提供擔仔麵台，自己的麵自己煮，也可親手煮麵孝敬老師。 只要加入FACEBOOK粉絲好友，簽約日於府城晶華拍照打卡上傳， 寫下學校及科系謝師宴@故宮晶華，即贈送古早味粉圓豆花。 地址電話 台北市至善路2段221號（故宮博物院區內故宮晶華大樓） 洽詢電話：2882-9393轉分機605~609宴會業務部